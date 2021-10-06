Мнение: Лукашенко «опрокинет» задуманная им провокация на границе 7 6.10.2021, 8:54

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фото: delfi

Режим становится все более токсичным для соседей на всех направлениях.

Варианты оставить у нелегальных мигрантов у себя и вернуть на Родину никого не

устраивают, поэтому остается вариант европейская тропа, пишет телеграм-канал CYNIC.

Но Европа блокирует такую возможность - толпа даже в размере 600-1000 человек мгновенно разворачивается, поэтому Беларусь становится рассадником мигрантов, при этом мы не обладаем даже лагерями, где их можно централизованно и безопасно содержать. К тому же это достаточно дорого и не дает никакой перспективы - даже "грант за социализацию" никто не выдаст.

Началось то, о чем мы с опаской упоминали - первые звоночки нападений, грабежей и насильственных методов. На территории Беларуси сокровенные 10 000, которые были заплачены, придется зарабатывать 20 месяцев. При этом мигранты не имеют легальных оснований на свою деятельность, а большинство из них прилетело с женой и детьми. Таким образом, окупить билет в Беларусь у них не получится никогда.

Тем паче работать на территории Беларуси они не хотят. Если в Европе с течением времени они проходят социализацию, поэтому спустя 10 лет 50% будет плодотворно работать, то в Беларуси такой перспективы нет, потому что в Беларуси "низшие звенья потребительской цепи" получают копейки, на которые невозможно прожить даже в условиях барака.

Теперь становится отчетливо понятно, почему мигранты тут работать не будут, но они будут искать средства для существования альтернативными методами - теми, про которые сейчас принято молчать, хотя уже становится слышен протест таксистов. Таким "туристам" опасно отказать, но и денег они не дадут, а силовая система не реагирует на подобные казусы.

Остается вариант - организованный прорыв границы. И похоже, что его планируют организовать тогда, когда масса мигрантов станет критической.

Кремль предсказуемо дистанцируется от подобных действий Беларуси, потому что факт прорыва границы вполне может расцениваться в качестве объявления войны, если в самой организации прорыва найдут людей, связанных с государственными органами.

А доказательства были уже предоставлены - кусачками пограничники резали забор, эти же пограничники швырялись какими-то странными объектами с часами и таймером, они же нарушали государственную границу и, к тому же, щитами отталкивали группы мигрантов на "нейтральную зону".

Недавно был осуществлен разрыв договора, поэтому Европа может выталкивать мигрантов только на нейтральную зону, а сейчас достаточно холодно, скоро начнутся снегопады, поэтому выживать на улице не получится.

Прорыв границы - это провокация. И на нее должен последовать симметричный ответ не только на уровне санкций, но и на уровне полной блокады. К тому же эта провокация, которая может быть интерпретирована в качестве войны, может стать причиной активизации НАТО на границе.

В итоге шаг "прорыва границы" - это опрокидывающее решение. Для режима это не имеет никаких позитивных последствий даже в теории. Это буквально сокращает пространство для маневра в рамках даже нынешней странной игры между РФ и РБ.

Лукашенко - это угроза безопасности ЕС. И теперь к этой формулировке пора относиться серьезно.

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