Врачи рассказали, как нельзя лечить коронавирус 8 6.10.2021, 9:09

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фото: adobestock

При лечении симптомов COVID-19 в домашних условиях необходимо соблюдать несколько важных рекомендаций.

Коронавирус становиться опаснее и новые штаммы быстро атакуют, потому при первых же симптомах нужно ограничить контакты и оставаться дома. При этом, с обращением к специалисту тоже не стоит затягивать, рассказала врач-пульмонолог Светлана Гук.

Она указала, что основной проблемой при самолечении у пациентов остаются «самоназначенные» лекарства в виде гормонов, антикоагулянтов и антибиотиков, пишет «Обозреватель».

Препараты этих групп должен назначать только врач, поскольку он определяет время применения: для кого-то раньше, для кого-то на более поздней стадии. Кроме того доза каждого препарата может заметно отличаться для разных пациентов, отметила медик.

Также Гук подчеркнула, что заболевание COVID-19 может обернуться тяжелыми последствиями из-за несвоевременного обращения к врачу. Нередко встречаются случаи, что пациент приходит к специалисту уже на стадии, когда сатурация (насыщение крови кислородом) достигает критически низких показателей.

Худшее решение в этой ситуации – оставаться один на один с симптомами, – подчеркнула она.

Для того чтобы перенести болезнь в домашних условиях, по словам Светланы Гук, необходимо применять жаропонижающие средства, если температура достигла 38 градусов. Также рекомендуется принимать витамины С,D и цинк, пить как можно больше воды. И обязательно при первых же признаках осложнений — обращаться к врачу.

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