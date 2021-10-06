По Беловежской пуще «бродят» грибы-животные 11 6.10.2021, 9:17

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Двигаются медленно — несколько миллиметров в час.

Если вы увидите в лесу на старом пне, валежнике, листьях или мхе яркие пятна, похожие на крошечные коралловые рифы – будьте уверены: вы нашли уникальный организм — миксомицет или слизевик, объясняют в нацпарке "Беловежская пуща".

Эти живые «окаменелости» появились на планете, как минимум, 1,5 млрд лет назад. Но ученые не могут отнести их ни к растениям, ни к животным, ни к грибам. Многие все же склоняются к мысли, что это грибы-животные.

Слизевики - крошечные, всего несколько миллиметров, но броские: они розовые, оранжевые, желтые, красные.

Они "бродят" по лесу на маленьких "ножках". Двигаются медленно - несколько миллиметров в час, но с целью: поближе к еде, во влажные и темные местечки, или повыше к солнышку, когда наступает пора размножения.

Рассмотреть красоту этих «космических пришельцев» можно только при увеличении. Нужно специальное стекло или фотоаппарат с макросъемкой.

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