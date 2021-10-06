Ученые рассказали, какие запахи осени положительно влияют на здоровье человека 4 6.10.2021, 9:23

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Обонятельный ответ связан с эмоциональным центром мозга.

Многочисленные исследования ученых показывают, что запахи и разнообразные ароматы могут положительным образом влиять на здоровье человека, так как обонятельный ответ связан с эмоциональным центром мозга.

Медики отмечают, что запахи осени приносят пользу для здоровья человека и влияют на его эмоциональное состояние, вызывая разнообразные эмоции.

По материалам международных исследований сайт healthinfo.ua рассказал, какие запахи осени положительно влияют на наше здоровье.

Корица

Этот теплый аромат дарит чувство уюта. Но знали ли вы, что он также может обострять ум? Исследования показывают, что запах корицы положительно воздействует на мозг, улучшая его деятельность. Ученые в ходе исследования обнаружили, что те, кто вдыхал аромат этой сладкой пряности, демонстрировал улучшения в познавательной деятельности, зрительно-моторной реакции, памяти и концентрации внимания.

Тыква

Помните этот потрясающий аромат тыквенного пирога? Как выяснили ученые, аромат тыквы не только приятный, но и полезный для мужчин. Более того, он является обонятельным афродизиаком. Особенно полезен для сексуального мужского здоровья аромат тыквы с лавандой.

Яблоки

Аромат яблок – отличное средство от мигрени. Примечательно, что это научно доказанный факт. Запах яблок может уменьшить боль, а также уменьшить количество приступов мигрени, о чем свидетельствуют исследования американских медиков.

Мускатный орех

Мускатный орех поможет снять стресс. В частности, ученые отмечают, что мускатный орех вместе с ладаном является прекрасным средством для борьбы с бессонницей, так как расслабляет мышцы. Кроме того, исследования показывают, что миристицин, который содержится в мускатном орехе, снижает риск развития болезни Альцгеймера.

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