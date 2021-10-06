Путинские заначки 3 Игорь Яковенко

6.10.2021, 9:47

3,438

Так кто в России иноагент?

В 1897 году в ходе первой всероссийской переписи населения Николай II в анкетной графе «род деятельности» написал знаменитые слова: «Хозяин земли русской». Изъян этой метафоры был в том, что у земли, и не только у земли, в Российской империи были и другие собственники. И на их право собственности никто, как правило, не посягал, включая императора. Отличие России путинской от России николаевской в том, что в путинской России узурпатору принадлежит абсолютно все. Все движимое и недвижимое.

Все денежные средства и все богатства, включая недра имеют лишь условных собственников. Некоторым Путин поручил временно управлять своим имуществом, некоторым просто дал подержать, некоторые умудрились стащить с хозяйского стола.

Но все в России знают, что в любой момент в отношении любого долларового миллиардера может прозвучать роковое: «авторучку верните!». И побегут все эти дерипаски, фридманы и прочие тимченки на полусогнутых возвращать нажитые непосильным воровском авторучки, дворцы, яхты и миллиарды. Поскольку каждый из них точно знает, кто является истинным хозяином всего этого скарба.

Как и многие Путин делит свои деньги на две части – открытую и заначку. Недавно были опубликованы данные о движении обеих частей путинских сбережений. Открытая часть была обнародована под названием: «Бюджет России». Данные о путинской заначке опубликованы в расследовании международного консорциума журналистов «Архив Пандоры».

Путинские заначки и «национализация российской элиты»

«Архив Пандоры» содержит 3,7 тыс. компаний, конечными бенефициарами которых являются 4,4 тыс. граждан РФ. Россияне являются самой крупной национальной группой, представленной в «досье». Россия – абсолютный лидер по числу оффшорных миллиардеров – их 52. Для сравнения: далее с большим отставанием идут Бразилия – 15 оффшорных миллиардеров, Великобритания – 13, Израиль – 10.

В досье 35 действующих и бывших глав государств. Путина среди них нет. Но практически все 52 оффшорные миллиардеры так или иначе связаны с Путиным. Вот некоторые из них.

Светлана Кривоногих, бывшая любовница Путина, бенефициаром офшорного счета на Британских Виргинских островах, собственница элитной квартиры в Монако и престижных автомобилей, общей стоимостью более 3,5 миллионов евро.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, «приятель» Путина еще по дрезденской резидентуре (80-е годы), жил с ним в одном доме, теперь зарегистрировал на офшорных счетах имущества на 22 миллиарда рублей, в том числе суперяхту и виллу в Испании.

Николай Егоров, адвокат, студенческий друг Путина и совладелец крупного нефтеперерабатывающего завода (Антипинского НПЗ) — офшор на Британских Виргинских островах.

Сын двоюродного брата Путина и бывший сотрудник ФСБ Роман Путин — офшор на Сейшельских островах.

Cтуденческий друг Путина Виктор Хмарин — офшор на Британских Виргинских островах.

В расследовании «Архив Пандоры» фигурируют глава путинской администрации Антон Вайно, глава Сбербанка Герман Греф, глава «Транснефти» Николай Токарев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст и другие персонажи той самой путинской «элиты», которая, по требованию Путина давно должна была «национализироваться», то есть ликвидировать все свои счета и имущество за рубежом включая счета и имущество членов своих семей.

Офшоры у них, а иноагенты все равно мы

Среди обнаруженных «Архивом Пандоры» оффшорных миллиардеров – ряд депутатов, голосовавших за закон об иноагентах.

Алексей Чепа, депутат Госдумы 7-го созыва от «Справедливой России» — офшор на Британских Виргинских островах. Владелец недвижимостью в Лондоне стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Естественно, поддерживал закон об «иностранных агентах», возмущался, что «этот либерализм привёл к вседозволенности» и «это надо быстро прекращать».

Григорий Аникеев, депутат Госдумы от «Единой России— два офшора на Британских Виргинских островах. Соавтор закона об «иноагентах», о санкциях против Евросоюза, и «закона подлецов».

Отец депутата Госдумы от «Единой России» в 2016-2021 годах Льва Ковпака, основатель сети супермаркетов «Кировский» Игорь Ковпак — офшор на Британских Виргинских островах. В Госдуме Игорь Ковпак состоял в комитете по бюджету и налогами регулярно выступал за регистрацию бизнеса по месту работы.

Олег Ткач - член Совета Федерации с 2004 года и член «Единой России» — три офшора, на Кипре, на Каймановых островах и на Британских Виргинских островах. Учредители и бенефициары — родственники, в том числе жена. Понятное дело, горячий сторонник закона об иноагентах.

Николай Петрунин - депутат Госдумы от «Единой России» — три офшора на Британских Виргинских островах. Соавтор закона об ответе на «недружественные действия» США и других государств, ну и, святое дело, поддержал закон о СМИ-«иноагентах».

Владислав Резник, депутат Госдумы от «Единой России» — шесть офшоров на Британских Виргинских островах зарегистрированы на дочь и бывшую жену. голосовал за законы об «иноагентах», «нежелательных организациях» и другие «антизападные» законы.

Список депутатов – оффшорных миллиардеров, голосовавших за закон об иноагентах, можно продолжить. Оффшорные счета, недвижимость в Лондоне – у них, а иноагент все равно правозащитник Лев Александрович Пономарев.

«Вывсеврете»

Национальный центр борьбы с организованной преступностью, входящий в структуру полиции Чехии, будет заниматься расследованием информации "Архив Пандоры" по премьер-министру республики Андрею Бабишу. Об этом сообщила газета Mladá fronta DNES.

Глава Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что организация проверит данные о возможных офшорах президента страны Владимира Зеленского, обнародованные в рамках «Архива Пандоры».

Для ряда западных, и не только западных политиков попадание в это досье означает либо конец карьеры, либо большие неприятности. Совершенно иначе реагирует российский официоз.

Песков на «Архив Пандоры» отликнулся пренебрежительно: «Пока ничего особенного мы не увидели».

Государственные российские СМИ с энтузиазмом принялись обсасывать данные досье на иностранных политиков, чиновников, олигархов и звезд, на Зеленского, на президента Пакистана и короля Иордании, на Шакиру и Иглесиаса, рассматривая все что о них написано в «Архиве Пандоры» как чистую правду. Но все меняется на 180 градусов, когда тот же «Архив Пандоры» сообщает про любовницу и родственников Путина, про путинских кошельков Чемезова, Токарева и Колбина, про Грефа, Вайно и Эрнста, про десятки российских олигархов и депутатов. Тут же включается режим «вывсеврете». Характерен ответ Константина Эрнста на вопрос журналиста о его присутствии в «досье»: "Я более чем уверен: вы не независимая расследовательская компания, а организация, получающая указания от американских спецслужб". Не менее прекрасно его замечание насчет того, что он, Эрнст никогда не нарушал закон, поскольку так его воспитали родители. Любопытно, кто именно воспитал в нем бесстыдство и талант к созданию мерзкой лжи, как в истории с «распятым младенцем»…

Деньги на поддержание популяции и режима

Путин как рачительный хозяин не все деньги рассовывает по заначкам, но какую-то часть пускает на поддержание жизни в поднадзорной территории. Эта часть путинских денег была тоже недавно обнародована под названием «Бюджет России». Тут все не менее, а может и более интересно, чем в «Архиве Пандоры». Это бюджет страны находящейся в условиях одновременно затяжной гражданской войны и не менее затяжного, нарастающего военного конфликта. Судите сами.

Расходы по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете–2022 увеличиваются с 2,384 до 2,799 трлн рублей, то есть на 17%.

Ассигнования на «национальную оборону» растут на 129 млрд руб, до 3,51 триллиона.

На телевизор и прочие каналы ненависти и дебилизации из бюджета выделят 115 млрд.

В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан бюджет «сэкономит» 640 млрд рублей.

И почти всю эту сумму путинское правительство планирует направить на рекордное увеличение финансирования силовых структур.

Россия бьёт официальные рекорды по смертности от коронавируса. Что делает Путин? Правильно - урезает медицине финансирование на 117 млрд, и увеличивает силовикам на 400 млрд.

И, наконец, главное о финансах Путина – это их перетекание, которое носит исключительно односторонний характер: из бюджета России – в путинские заначки. Было бы интересно пометить бюджетные деньги и потом проследить, сколько из них и в какие путинские заначки перетекло. Но и без этой маркировки видна общая тенденция движения путинских капиталов: из карманов граждан – на укрепление режима, защиту этого режима от населения, а также из бюджета – в оффшорные путинские заначки.

Игорь Яковенко, blogspot.com

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».