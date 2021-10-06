«Будто смену на заводе отпахал»: житель Барановичей с температурой восемь часов просидел в очереди в поликлинику 7 6.10.2021, 9:54

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Шокирующий рассказ отца заболевшего ребенка.

Четвертая волна коронавируса бьет рекорды не только в официальной статистике. Жители Барановичей жалуются на огромные очереди в поликлиниках, в которых температурящие больные вынуждены просиживать часами.

В редакцию Intex-press обратился горожанин, который 4 октября приехал в свою поликлинику примерно в 10 утра, а вышел оттуда около шести часов вечера. «Тут даже если не болеешь коронавирусом, после восьми часов в «красной зоне» его подхватишь», – уверен мужчина.

История болезни горожанина Евгения началась банально: заболел ребенок, потом те же симптомы появились у супруги, а утром 4 октября недомогание почувствовал и он сам.

– Сильный насморк, горло болит и небольшая температура – где-то до 37,5. Я решил, что с такой температурой вызывать врача на дом как-то неудобно, поэтому поехал в свою поликлинику, – рассказывает Евгений.

Однако в правильности своего решения мужчина стал сомневаться уже на подъезде к поликлинике: на улице у входа для температурящих и пациентов с признаками ОРВИ он увидел очередь человек из тридцати, сколько людей было внутри, оставалось только гадать.

– Это хорошо, что погода была нормальная, а если бы дождь или холод? Люди с температурой на улице! – возмущается Евгений. – Я простоял час, но очередь почти не двигалась. Поэтому я позвонил жене и попросил ее попробовать вызвать врача на дом.

«Девушка, чего ж вы так поздно звоните?»

Пока Евгений стоял в очереди на улице, его жена из дома пыталась дозвониться в поликлинику. Но сделать это оказалось непросто: линия была постоянно занята, а когда все-таки удавалось пробиться и шли длинные гудки, никто просто не брал трубку.

– Дозвониться до поликлиники удалось лишь около часа дня. Когда жена сказала, что хотела бы вызвать врача на дом, ей ответили: «Девушка, чего ж вы так поздно звоните? Ваша врач уже отходила по адресам, если нужен больничный, приезжайте в поликлинику». Супруга, естественно, возмутилась, сказала, что до поликлиники просто нереально дозвониться, на что услышала, мол, да, у нас в понедельник всегда большая нагрузка, – рассказывает горожанин. – Я не понимаю, если вы знаете, что у вас такая ситуация, почему не увеличить количество врачей, работающих на вызовах, или не продлить само время работы?

В общем, мужчине ничего не оставалось, как стоять в очереди. Тем более, к тому моменту (а, это, напомним, спустя три часа на улице) ему уже удалось войти внутрь.

«В очереди успели познакомиться, жениться и крестить детей»

Внутри поликлиники пациентов оказалось примерно столько же, сколько на улице. Вот только, говорит Евгений, все эти люди сейчас стояли не на расстоянии друг от друга, а буквально один на одном. Десятки кашляющих, сморкающихся, температурящих людей в душном закрытом помещении.

– Выяснилось также, что на приеме работает только один врач! Хотя люди в очереди говорили, что в так называемой «чистой» зоне поликлиники пациентов почти нет, а терапевты все сидят. Это просто кошмар какой-то! – возмущается Евгений. – Мы в этой очереди, как говорится, успели познакомиться, жениться и крестить детей, а начальство поликлиники в пять часов собралось и ровненько домой пошло, как будто так и надо, что люди стоят часами без возможности даже присесть. Спасибо, хоть в туалет есть куда сходить.

В кабинет врача Евгений зашел около четырех часов. Его осмотрели, послушали. Узнав, что пациент привит от коронавируса, но раньше тяжело им болел, отправили на рентген.

– Там, естественно, тоже была очередь. В ней я узнал, что нам, оказывается, «повезло»: якобы, рентген только недавно починили, иначе пришлось бы ехать на снимок в другую поликлинику, – говорит мужчина. – А еще меня удивило, что в один и тот же рентген-кабинет запускали людей из «чистой» и «грязной» зон, а врач принимала одна и та же, в одном и том же помещении и при мне никто не обрабатывал. Смысл тогда от разделения на зоны?

В общем, из поликлиники горожанин вышел только около шести часов вечера.

– Как смену на заводе отпахал, – говорит Евгений. – Врач была внимательная и вежливая, ничего не скажу. Но вот к ее начальству у меня остались вопросы. Как можно так издеваться над людьми? Тут даже если не болеешь коронавирусом, после восьми часов в «красной» зоне его подхватишь! Больше я на такое не подпишусь, и в следующий раз даже с температурой 37,2 буду вызывать на дом. Пусть врачи ездят и злятся не на людей, которые вызывают их с такой температурой, а на свое начальство, которое в разгар пандемии не может нормально организовать работу.

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