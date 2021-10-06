«Позавчера был «Минздрав-гейт», вчера – «сахарное дело», сегодня – мясокомбинаты»12
- 6.10.2021, 10:01
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Коррупцией пронизан весь госсектор.
В Беларуси новый громкий коррупционный скандал: на этот раз на мясокомбинатах.
В МВД сообщили о задержании директоров крупнейших государственных мясоперерабатывающих предприятий и представителей коммерческих структур: их обвиняют в реализации серой схемы экспорта мясной продукции, пишет «Салідарнасць».
По версии МВД руководители комбинатов систематически получали от коммерсантов денежные вознаграждения за первоочередную и беспрепятственную отгрузку востребованной мясной продукции для последующего вывоза в страны СНГ.
Размер разовых взяток превышал 10 тысяч долларов, схема работала на протяжении нескольких лет.
В начале октября должностные лица задержаны в Пинске и Жлобине (там находятся крупные мясокомбинаты – прим.) в момент получения взяток.
На мясокомбинатах обнаружили коррупцию: при власти Лукашенко ничего не меняется
О чем говорит это коррупционный скандал? О том, что при власти Лукашенко в этом отношении ничего меняется. Молодой депутат в 1994 году выиграл первые президентские выборы благодаря жесткой антикоррупционной риторике, однако побороть стыдное для страны явление при нем так и не смогли.
И на это есть вполне логичное объяснение.
Режим Лукашенко делает ставку на государственную собственность. Понятно, что в частном секторе предприниматели не будут воровать сами у себя.
А вот на госпредприятиях соблазн велик: назначенные директоры понимают, что ресурсы принадлежат не им, и есть относительно небольшой короткий период в жизни, чтобы пополнить карманы.
Кроме того, власти не сильно волнует эффективность и рентабельность предприятий. В вышеописанном случае видно, что от мясокомбинатов, как это заведено в Беларуси, сверху требовали прежде всего валовых показателей экспорта, не углубляясь в вопросы выгодности сделок.
Это дало возможность директорам согласиться на взятки от предпринимателей-посредников. Продукция на экспорт поставляется, какие могут быть вопросы?
Если бы даже какой-то мясокомбинат вдруг стал убыточным, государство помогло бы ему своими бюджетными вливаниями.
Без приватизации предприятий, свободного рынка, конкуренции и прозрачности коррупционные скандалы в Беларуси происходили и будут происходить.
Позавчера был «Минздрав-гейт», вчера – «сахарное дело», сегодня – мясокомбинаты, а завтра будет что-то еще.
Коррупцией пронизан весь госсектор, вопрос только в том, кто в следующий раз случайно окажется в прицеле силовиков.