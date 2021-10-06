Премьер Грузии выступил с открытым письмом в связи с задержанием Саакашвили 11 6.10.2021, 10:12

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Михеил Саакашвили

Фото: charter97.org

Он утверждает, что бывший президент хотел совершить переворот.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал открытое письмо в связи с задержанием бывшего президента страны Михеила Саакашвили, пишет «Новое время».

В нем грузинский премьер обсуждает цели, с которыми Саакашвили прибыл в Грузию.

«Версии могут быть разные. Некоторые считают, что его одолели жажда власти, эгоизм и зависть к другим лидерам Национального движения и он сознательно сел в тюрьму, чтобы оказаться в центре внимания. Некоторые думают, что он вернулся с намерением свергнуть власть, в успехе чего он был глубоко убежден», — пишет Гарибашвили.

Он называет версию о том, что Саакашвили заранее планировал приехать и сесть в тюрьму, «нелогичной», поскольку в этом случае он бы въехал в страну легально и сел в тюрьму.

«Следовательно, наиболее логичная версия состоит в том, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот», — написал Гарибашвили.

По словам премьер-министра, Национальное движение и Саакашвили «не учли, что сегодня в Грузии работают государственные институты».

«Саакашвили спланировал свой приезд в Грузию и государственный переворот с точно таким же „успехом“, каким он „успешно“ управлял страной в свое время. То же самое и с его командой, Национальным движением… Они думали, что легко смогут осуществить задуманное. Однако даже в этом случае они стали жертвами собственной лжи… Все это объясняет радикальное изменение психического состояния Саакашвили до и после заключения — он вошел в тюрьму с улыбкой, а теперь его ничего не беспокоит, кроме как выбраться из тюрьмы», — добавил Гарибашвили.

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