Легендарный немецкий бард рассказал, чего Лукашенко боится больше всего
- 6.10.2021, 10:19
- 5,646
Между повстанцами и борцами за свободу всегда существовала глубокая связь.
5 октября в Немецкой национальной библиотеке во Франкфурте-на-Майне состоится торжественная церемония, во время которой легендарному немецкому барду и бывшему диссиденту из ГДР Вольфу Бирману (Wolf Biermann) вручат престижную литературную премию имени Овидия. Однако 84-летний лауреат примет эту награду лишь для того, чтобы сразу передать ее одному из лидеров белорусской оппозиции - Марии Колесниковой, которая находится в заключении с 2020 года. О своем намерении это сделать Бирман объявил еще в сентябре.
Награду от имени оппозиционного политика, признанного международной правозащитной организацией Amnesty International узником совести, должна получить ее адвокат Людмила Казак.
DW поговорила с Вольфом Бирманом о том, что побудило его передать премию имени Овидия Марии Колесниковой и как он оценивает ситуацию в Беларуси.
- Господин Бирман, почему вы решили передать награду за свои творческие достижения Марии Колесниковой?
- Мария Колесникова - вдохновляющая икона сопротивления диктатору в Беларуси, и в то же время она беззащитна и заключенна в застенки по милости приспешников Александра Лукашенко.
Она стояла перед той же дилеммой, что и ее мужественные друзья: остаться или уйти. И выбрала более трудный путь. Я не смогу спасти ее, но я хочу ее поддержать. Защищая ее, я также защищаю всех тех из нас, кто верит в свободную демократическую Европу. Кстати, прекрасную идею передать эту премию Марии Колесниковой мне подал немецкий историк Илько-Саша Ковальчук (Ilko-Sacha Kowalzcuk).
- Глядя на события, происходящие в последние годы в мире, создается впечатление, что происходит возрождение тоталитарных режимов. Что думаете об этом вы - особенно в связи с вашей собственной биографией?
- Вы абсолютно правы. Назовем это возрождением подлецов во всем мире. Если бы белорусы не знали, что Путин со своей армией придет на помощь своему другу Лукашенко, диктатора давно бы сместили с исторической сцены.
При различных диктаторских режимах, в том числе в Восточном блоке до его распада, между повстанцами и борцами за свободу всегда существовала глубокая связь. С одной стороны, они идут совершенно разными путями, с другой - они солидарны между собой. И это единственный способ выстоять в борьбе против диктатуры.
- На церемонии награждения вы исполните свою песню "Воодушевление" - причем как на немецком, так и на белорусском языке. А что воодушевляет сейчас лично вас?
- Настоящий подъем чувств и повышенная готовность к деятельности – впрочем, вам это известно и без меня – в основном приходят от глубокого отчаяния. Такое возможно лишь в кризисной экзистенциальной ситуации. И раз уж мы ведем нашу беседу в Германии, я хотел бы напомнить вам: нам, немцам, никогда еще не жилось так хорошо, как сейчас. У немцев все чересчур хорошо - по сравнению с состоянием, в котором пребывает человечество, частью которого мы, кстати, все еще являемся. Мир, свобода, благосостояние, - некоторые наши современники слишком быстро забывают о том, что имеют.
Я желаю белорусскому народу, чтобы ему удалось освободиться от жестокого диктатора Лукашенко. Мое глубокое почтение - женщинам. Диктатор Лукашенко боится женщин даже больше, чем мужчин. Это нечто поразительно новое в вечной борьбе человечества за свободу.
Стихотворение "Ermutigung" ("Воодушевление") на белорусском языке:
Падтрымка Пэтэру Хухелю
Гэй, ня дай сабе зрабіцца жорсткім
У гэтыя суворыя часы.
Занадта цвёрдыя, каб зламацца.
Занадта вострыя, каб стачыцца
І каб разбіцца.
Гэй, ня дай сябе атруціць горыччу
У гэтыя горкія часы.
Гаспадары краіны дрыжаць.
Ты сядзіш за кратамі,
Але не перад сваёй пакутай.
Гэй, ня дай сябе запужаць
У гэтыя страшныя часы.
Яны гэтага й дабіваюцца.
Каб мы склалі зброю
Перад вялікай бітвай.
Гэй, ня дай сябе скарыстаць.
Скарыстай свой час.
Ты ня можаш проста так патануць.
Табе патрэбныя мы. І нам патрэбная
Твая бадзёрасьць.
Мы ня хочам нічога замоўчваць
У гэтыя маўклівыя часы.
Зялёныя парасткі прабіваюцца з галінак.
Мы хочам паказаць гэта ўсім.
Каб яны даведаліся, у чым рэч.