Легендарный немецкий бард рассказал, чего Лукашенко боится больше всего 6.10.2021, 10:19

5,646

Вольф Бирман

Фото: dpa

Между повстанцами и борцами за свободу всегда существовала глубокая связь.

5 октября в Немецкой национальной библиотеке во Франкфурте-на-Майне состоится торжественная церемония, во время которой легендарному немецкому барду и бывшему диссиденту из ГДР Вольфу Бирману (Wolf Biermann) вручат престижную литературную премию имени Овидия. Однако 84-летний лауреат примет эту награду лишь для того, чтобы сразу передать ее одному из лидеров белорусской оппозиции - Марии Колесниковой, которая находится в заключении с 2020 года. О своем намерении это сделать Бирман объявил еще в сентябре.

Награду от имени оппозиционного политика, признанного международной правозащитной организацией Amnesty International узником совести, должна получить ее адвокат Людмила Казак.

DW поговорила с Вольфом Бирманом о том, что побудило его передать премию имени Овидия Марии Колесниковой и как он оценивает ситуацию в Беларуси.

- Господин Бирман, почему вы решили передать награду за свои творческие достижения Марии Колесниковой?

- Мария Колесникова - вдохновляющая икона сопротивления диктатору в Беларуси, и в то же время она беззащитна и заключенна в застенки по милости приспешников Александра Лукашенко.

Она стояла перед той же дилеммой, что и ее мужественные друзья: остаться или уйти. И выбрала более трудный путь. Я не смогу спасти ее, но я хочу ее поддержать. Защищая ее, я также защищаю всех тех из нас, кто верит в свободную демократическую Европу. Кстати, прекрасную идею передать эту премию Марии Колесниковой мне подал немецкий историк Илько-Саша Ковальчук (Ilko-Sacha Kowalzcuk).

- Глядя на события, происходящие в последние годы в мире, создается впечатление, что происходит возрождение тоталитарных режимов. Что думаете об этом вы - особенно в связи с вашей собственной биографией?

- Вы абсолютно правы. Назовем это возрождением подлецов во всем мире. Если бы белорусы не знали, что Путин со своей армией придет на помощь своему другу Лукашенко, диктатора давно бы сместили с исторической сцены.

При различных диктаторских режимах, в том числе в Восточном блоке до его распада, между повстанцами и борцами за свободу всегда существовала глубокая связь. С одной стороны, они идут совершенно разными путями, с другой - они солидарны между собой. И это единственный способ выстоять в борьбе против диктатуры.

- На церемонии награждения вы исполните свою песню "Воодушевление" - причем как на немецком, так и на белорусском языке. А что воодушевляет сейчас лично вас?

- Настоящий подъем чувств и повышенная готовность к деятельности – впрочем, вам это известно и без меня – в основном приходят от глубокого отчаяния. Такое возможно лишь в кризисной экзистенциальной ситуации. И раз уж мы ведем нашу беседу в Германии, я хотел бы напомнить вам: нам, немцам, никогда еще не жилось так хорошо, как сейчас. У немцев все чересчур хорошо - по сравнению с состоянием, в котором пребывает человечество, частью которого мы, кстати, все еще являемся. Мир, свобода, благосостояние, - некоторые наши современники слишком быстро забывают о том, что имеют.

Я желаю белорусскому народу, чтобы ему удалось освободиться от жестокого диктатора Лукашенко. Мое глубокое почтение - женщинам. Диктатор Лукашенко боится женщин даже больше, чем мужчин. Это нечто поразительно новое в вечной борьбе человечества за свободу.

Стихотворение "Ermutigung" ("Воодушевление") на белорусском языке:

Падтрымка Пэтэру Хухелю

Гэй, ня дай сабе зрабіцца жорсткім

У гэтыя суворыя часы.

Занадта цвёрдыя, каб зламацца.

Занадта вострыя, каб стачыцца

І каб разбіцца.

Гэй, ня дай сябе атруціць горыччу

У гэтыя горкія часы.

Гаспадары краіны дрыжаць.

Ты сядзіш за кратамі,

Але не перад сваёй пакутай.

Гэй, ня дай сябе запужаць

У гэтыя страшныя часы.

Яны гэтага й дабіваюцца.

Каб мы склалі зброю

Перад вялікай бітвай.

Гэй, ня дай сябе скарыстаць.

Скарыстай свой час.

Ты ня можаш проста так патануць.

Табе патрэбныя мы. І нам патрэбная

Твая бадзёрасьць.

Мы ня хочам нічога замоўчваць

У гэтыя маўклівыя часы.

Зялёныя парасткі прабіваюцца з галінак.

Мы хочам паказаць гэта ўсім.

Каб яны даведаліся, у чым рэч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».