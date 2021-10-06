Биржевая цена на газ в Европе впервые превысила $1600 20 6.10.2021, 10:26

2,568

Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет.

Биржевая цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $1600 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE, сообщает РБК.

К 9:14 по Минску стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла €134 за 1 МВт·ч (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт·ч), или более $1637 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет, заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, пишет Reuters. Именно эта причина привела к резкому росту цен на газ, считает он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».