У белорусов может появиться исторический шанс 1 Петр Кузнецов

6.10.2021, 10:33

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Петр Кузнецов

Народ сможет самостоятельно определить свое будущее при минимальном внешнем влиянии.

Ситуация с «Комсомолкой» получила продолжение – в холдинге приняли решение вообще закрыть белорусское отделение.

Как интересно видятся некоторые вещи в разрезе характерных признаков /цифровой/ эпохи.

Вот не брякнул бы Венедиктов, что КП – любимая газета Путина, и вроде как для сегодняшней ситуации в Беларуси – вполне себе стандартный, если не сказать «привычный», кейс. Ну, закрылось очередное медиа – не первое и не последнее. Но информация, контексты, оттенки сейчас играют просто огромную роль. И пошло по заголовкам: «Любимая газета Путина». Что, согласитесь, далеко не одно и то же, как если бы это было просто «очередное СМИ».

В первую очередь это не одно и то же потому, что наносит Путину очередной имиджевый урон. Сколько их было со стороны Минска за десятилетия – уже и подсчитать невозможно. Все всё ждут: когда уже у него закончится терпение? А оно все не заканчивается и не заканчивается и оказывается резиновым настолько, что возникают вопросы: он действительно может хоть что-то сделать? На этом фоне задумаешься: а стоит ли белорусам корить самих себя за терпение, когда, как видим, демонстрировать подобное приходится не только им, но и лидерам ядерных держав, притом, демонстрировать практически бесконечно.

Никаких сомнений в том, что в Минске так поступают осознанно, прекрасно понимая, что никаких последствий не будет, быть не может. Еще одна имиджевая ловушка для Путина в этой ситуации в том, что ну совершенно не с руки ему сейчас закусывать удила и представать перед публикой в имидже ярого защитника журналистов, медиа и свободы слова. В России сейчас с этим дела разве что чуток получше, чем в Беларуси, но в целом тенденции все те же самые. Публично ругаться за «любимую», демонстративно уничтожая других – выглядеть мелким и смешным. Этого в Кремле допустить не могут. Поэтому, с вероятностью 99%, скандал, спровоцированный официальным Минском на достаточно ровном месте, опять сойдет ему с рук. В который уже раз.

Хочется сказать, что все это актуально лишь в случае, если КП действительно имеет какие-то путинские симпатии, что далеко не факт, а слова Венедиктова – не диагноз. Однако реальность такова, что как раз эта правда уже не имеет никакого значения: информационный фон сформирован ярким ярлыком и массовостью тиражирования.

Российские власти очень пекутся о том, как их видят и воспринимают в мире. Им очень хочется, чтобы на них смотрели, как на равных в политике и всемогущих в их сферах влияния. Однако практика раз за разом сводится к тому, что тот же Запад прекрасно видит совершенно другую картину – по большей части Кремль не в силах диктовать свою волю даже тотально зависимому от него «последнему союзнику». И сам этот союзник, вполне осознанно, раз за разом укрепляет этот образ.

Трудно сказать, какое значение это все имеет для сегодняшней белорусской ситуации, с учетом того, что последствий, действительно, почти наверняка не будет никаких. Можно быть уверенным лишь в том, что подобные микропобеды укрепляют имидж Лукашенко среди номенклатуры и чиновников как сильного лидера, способного продавливать свои решения даже вопреки Москве. Тактически режиму это на руку.

Стратегически же, как бы дела не обстояли на конкретный данный момент, всегда остается вероятность, что терпение Кремля все же лопнет, потому что не может хвост крутить собакой бесконечно. Однако, как показывает практика, вероятность того, что это произойдет, достаточно мала. В политическом смысле это означает то, что уже неоднократно озвучивалось различными политиками и экспертами: влияние России на ситуацию в Беларуси в реальности может быть сильно ниже, чем принято считать.

А это значит, что при определенном стечении обстоятельств, у белорусов может появиться исторический шанс самостоятельно определить свое будущее при минимальном внешнем влиянии.

Петр Кузнецов, Telegram

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