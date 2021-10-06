Помощница Эйнштейна: Великий физик изучал НЛО в Розуэлле 14 6.10.2021, 11:01

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Альберт Эйнштейн

Ученый совершил ради этого специальную поездку в Нью-Мексико.

Помощница Эйнштейна рассказала о том, что ему провели самую настоящую экскурсию по инопланетной летающей тарелке, которая потерпела крушение в Розуэлле. Кроме того, великому ученому даже удалось принять участие во вскрытии одного из инопланетян, обнаруженных на борту. Доктор Ширли Райт, по ее словам, сопровождала Эйнштейна во время этой невероятной поездки в Нью-Мексико.

Об этом сообщает The Sun (перевод — planetanovosti.com).

Все подробности данного события были рассказаны ею в целой серии магнитофонных записей, которые женщина сделала за некоторое время до своей смерти. Умерла помощница ученого в 2015 году, но записи стали доступны общественности только сейчас.

Доктор Райт отметила, что поврежденный космический корабль был только с одной стороны. Он имел форму огромного диска и был немного выгнутый. Корабль, когда они прибыли на место крушения, окружала охрана, многочисленные фотографы и специалисты, которые занимались его изучением. Эйнштейн очень тщательно тогда занимался исследованием «двигательной установки» НЛО. Также ученому были продемонстрированы тела пяти инопланетян.

После поездки Эйнштейн составил детальный отчет. Доктору Райт приказали ничего не рассказывать о том, что она видела. Практически 70 лет она хранила невероятную тайну, но не стала забирать ее с собой в могилу.

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