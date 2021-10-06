Каждый станет героем 6.10.2021, 11:08

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Фото: ТАСС

Как работает забастовка.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своих читателей:

— История однозначно показывает нам: забастовка работает только в том случае, когда она становится по-настоящему всеобщей. Протестную волну небольшой группы можно загасить, но с силой народного гнева совладать не получится.

Наша цель — отстранение от власти плешивого и его прихвостней. И мы вполне можем победить быстро и красиво. Достаточно полностью перерубить хунте денежные потоки. И дальше просто наслаждаться зрелищем: без денег диктатура за считанные часы начнёт стремительно уничтожать сама себя.

Следует понимать: источников пополнения бюджета очень много. И каждый из нас влияет на пополнение бюджета прямо либо косвенно.

Для того, чтобы победить, нам нужно максимально объединить усилия. Каждого касается. Каждый важен в этой борьбе. Каждый станет героем.

Стачке быть!

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