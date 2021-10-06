Министр-коммунист Карпенко рассказал, какие изменения готовят для 9-ти и 11-классников

Министр-коммунист Карпенко рассказал, какие изменения готовят для 9-ти и 11-классников6
- 6.10.2021, 11:22
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Чиновник заявил о «парадоксальной ситуации» на выпускных школьных экзаменах.
5 октября Министр образования Игорь Карпенко рассказал о «парадоксальной ситуации» с экзаменами в Беларуси, объяснил, что такое национальный экзамен и какие изменения предлагаются.
Он объяснил в эфире телеканала СТВ, что «сегодня в выпускных школьных экзаменах у нас наблюдается парадоксальная ситуация».
«Мы проводим их в виде написания изложения по языкам, контрольной по математике и устного экзамена по истории Беларуси, в то время как вступительная кампания перешла совершенно на другой вид проведения аттестации», — отметил он.
Он считает, что пока учитель заинтересован подготовить учеников к школьным экзаменам, а то, что им нужно сдавать тэстирование «не их головная боль».
Карпенко рассказал, что ведутся разговоры о том, «чтобы совместить выпускные экзамены с экзаменами для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения». По его словам, это «делается для того, чтобы разгрузить ученика, чтобы не было определенного повтора и дублирования».
«Мы его назвали, условно, национальный экзамен, который, конечно же, должен проводиться в пунктах тестирования. То есть это элемент независимой аттестации. Мы предлагаем проводить его по двум языкам на выбор (белорусский или русский), и второй экзамен по математике. И оставляем устный экзамен в школе по иностранному языку», — рассказал министр.
Тем, кто обучается на базовом уровне, предлагается также два тестирования и экзамен с предоставлением квалификации по трудовому обучению.
«Скорее всего, такая аттестация будет возможна с 2023 года», — отметил Карпенко.