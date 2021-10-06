Экс-президент Эстонии выступил с мощной речью на вручении премии Алексею Навальному 4 6.10.2021, 11:29

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Тоомас Хендрик Ильвес

Фото: DELFI

Тоомас-Хендрик Ильвес призвал Запад перестать быть пособником авторитарных режимов.

Экс-президент Эстонии Тоомас-Хендрик Ильвес выступил на церемонии вручения российскому политику Алексею Навальному премии «Рыцарь свободы» в Варшаве с мощнейшей речью. Он призвал Запад перестать быть пособником авторитарных режимов. В частности — режима Лукашенко. Стенограмму выступления приводит «Эхо Москвы»:

— Мы собрались здесь, чтобы воздать почести Алексею Навальному. Человеку, которого преследовали, арестовывали, пытались убить ядом, бросали за решетку за то, что он встал поперек горла бандитской автократии, бодрой походкой приближающейся к классическому тоталитарному типу правления. В чем его преступление? Только в том, что он, мирными средствами, воплощая фундаментальное право каждого человека на свободу слова и самовыражения, бросил вызов режиму, скрепляющему силовиков, воров и убийц.

История Навального не нова. В десятилетия, предшествовавшие коллапсу коммунизма, эта история повторялась вновь и вновь. Иосиф Бродский, Натан Щаранский, Александр Солженицын, Андрей Сахаров и сотни других подвергались преследованиям в настоящем Мордоре того времени, СССР. Однако, есть и новые нюансы. В те годы, когда я еще работал молодым исследователем-аналитиком и затем руководителем Эстонской службы Радио Свобода, у нас на Западе была по крайней мере четкая уверенность в своем моральном праве противостоять темным советским силам — на уровне правительств, парламентов, международных форумов.

Парадоксально, но эта моральная отчетливость идеологически поддерживалась самими Советами, занимавшими последовательную анти-капиталистическую позицию. Невозможно было представить, чтобы комиссары Сталина или члены Политбюро Брежнева покупали себе виллы на Ривьере, лыжные шато в Сент-Морице, квартиры в небоскребе, принадлежащем американскому президенту или доки для своих стометровых яхт в Сен-Тропе или Пирее. Для нас получать деньги от тоталитарных структур однозначно означало бы или взяточничество, или шпионаж — и в обоих случаях влекло бы за собой уголовное наказание и дружное общественное порицание.

Сегодня либеральный демократический Запад утратил эту моральную ясность видения. Мы стали сообщниками преступников, фактически объединившись с врагами свободы, врагами просвещения, верховенства закона и прав человека. Мы стали пособниками падения России, разваливающейся под тяжестью воровства и коррупции — но это приближает и наш конец.

Поэтому, в своем коротком приветствии Алексею Навальному я не стану делать акцент на его неоспоримых заслугах в деле разоблачения коррупции в России. Это будет звучать самодовольно и отдавать фальшивым чувством нашего морального превосходства. Чтобы по-настоящему отдать должное усилиям Навального, мы должны, в первую очередь, твердо противостоять тому процессу гниения, который вовсю идет на нашем родном либеральном Западе.

Этот смрад исходит от наших коррумпированных политиков и политических партий, от наших простодушных и жадных правительств, и даже престижных университетов с вековыми традициями. Он исходит от бизнеса, который ставит интересы прибыли гораздо выше ценностей справедливости, правды и свободы. Он исходит от банкиров, юристов и финансистов, которые всегда готовы отмывать и грязные капиталы, и грязную репутацию. Эта коррупция — наша коррупция! — которая позволяет и кремлевским боярам с их шестерками, и другим подобным режимам продолжать безнаказанно грабить и убивать.

Леди и джентльмены, примерно 15 лет назад я невольно запустил в оборот новый термин — «шредеризация». Я оставался его анонимным автором до тех пор, пока мой дорогой друг Эдвард Лукас не выдал меня в своей статье в Economist, когда я покинул президентский офис и авторство неологизма уже не имело значения. Суффикс «-зация» в замечательно гибком русском языке обозначает некий общий процесс и, в отличие от аналогичного английского «-zation» имеет узнаваемое русское звучание, привязывая его к государству, которое эффективнее любого другого в сегодняшнем мире использует взяточничество.

Многие другие режимы тоже не без греха в этом отношении: от Китая до Азербайджана, от Филиппин до ДР Конго — грязные деньги выжимаются и выбиваются у слабых и бесправных с тем, чтобы закачиваться в болота наших политических процессов и развращать нашу государственную систему.

Будь то европейские парламентарии, отбеливающие вопиющие нарушения прав человека на Кавказе или ведущий британский университет, принимающий деньги от Коммунистической партии Китая в обмен на отказ от публикации критических материалов о КНР в своих научных трудах. Западная ткань вся пронизана этой коррупцией.

Что еще хуже, мы не можем даже говорить об этом открыто, опасаясь негативных юридических и финансовых последствий! Замечательной журналистке Кэтрин Белтон, автору шокирующе разоблачительной книги «Люди Путина», сейчас грозит тяжелейшее судебное разбирательство, инициированное встревоженной верхушкой режима. Цель этого процесса — не только разорить автора, но и запугать всех остальных, кто рискнет расследовать тайную связь между силовиками, бизнесом, организованной преступностью и государственной властью, формирующими российскую правящую элиту.

И дело тут может быть не только в алчности и деньгах. Иногда это жажда власти. Вспомните, как фракция Европейской Народной Партии не стала исключать из своих рядов популистскую партию, несмотря на ее фундаментальную несовместимость с декларируемыми ценностями — только ради того, чтобы сохранить свое количественное присутствие в Европарламенте. Перечисление всех проявлений коррупции в западной практике заняло бы не один час, а дни, недели и целые годы. Леди и джентльмены, у нас нет времени ужасаться этой проблеме. Надо начать ее решать.

Алексей Навальный получил свой нынешний срок по самому смехотворному поводу: за то, что не отметился вовремя, отбывая условный срок — при том, что в это время он приходил в себя после едва не ставшего фатальным отравления «Новичком». Однако его реальные прегрешения перед властью — это серия расследований и разоблачений, в том числе, касающееся гротескно-безвкусного трэш-дворца, построенного для кремлевского диктатора и в точности повторяющего все убогие клише нуворишей и самопальных царьков, от Трампа до Януковича. Впрочем, обвинения в безвкусице этих хапуг не особо огорчают; зато они очень боятся другого: недовольства населения, которое живет в бедности — как россияне, 40% которых экономит даже на еде при стремительно растущих ценах. Нам на Западе до их проблем дела нет — мы просто принимаем ворованные деньги.

Уважаемые гости,

В одной из своих последних книг, «Собственность и свобода», покойный Ричард Пайпс, историк и крупнейший специалист по России и Советскому Союзу, достаточно полно объясняет то, почему не только российские олигархи и клептократы, но и элита всех автократических режимов стремятся хранить свои деньги на Западе. России это касается в наибольшей степени, поскольку страна эта жила по цивилизованным законам лишь очень недолгий период в своей истории — с февраля по октябрь 1917 года.

Там, где отсутствует верховенство закона, где автократ легко может украсть или силой присвоить чужую собственность, его преследует страх кантовского «категорического императива» — в данном случае, что кто-то сделает с ним то, что он, движимый жаждой обогащения, совершил в отношении других. То есть, попросту, отберет награбленное. Поэтому единственный выход для них — это переправить свои нескромные сбережения туда, где закон действует — будь то Лондон или Дубаи, Нью-Йорк или Таллинн. Куда угодно, где правовое государственное устройство предполагает, что деньги вкладчика заработаны трудом, а не прямым воровством и не выкачиванием их из недр или бюджета, что также является опосредованной формой воровства.

Именно верховенство закона обеспечивало процветание Запада. Мы просто знаем, что никакие власти не могут незаконно отобрать нашу неприкосновенную собственность. Однако получается, что те же самые власти позволяют авторитарным режимам хранить у нас наворованные богатства и преследовать тех, кто, как Алексей Навальный, пытаются с этим безобразием бороться. Значит, необходимо менять наши собственные законы и практики. Британская система по расследованию «богатств необъясненного происхождения» должна распространиться на другие страны Запада и применяться более широко и более строго. Анонимные подставные компании, вроде тех, с помощью которых подручные главы русской, пусть и неправительственной, мафии Семена Могилевича покупали квартиры в Башнях Трампа, должны быть поставлены вне закона. Гораздо более жесткие регуляции и визовые запреты должны быть приняты с тем, чтобы не позволять агентам ГРУ/ФСБ проникать в Европу и выполнять преступные приказы. Аналогично, ограничения на въезд должны касаться и правительственных чиновников, вплоть до глав государств. Чем позволять убийцам и диверсантам свободно разгуливать по нашим странам, стоило бы привлечь к ответственности некоторых европейских чиновников — таких, например, как бывший министр иностранных дел Австрии Михаэль Шпинделеггер, который, чтобы ублажить Кремль, потребовал от австрийских пограничников отпустить затребованного Интерполом Михаила Головатова, заочно осужденного за убийство 13 литовцев. Или возьмите ту же Австрию, заблокировавшую на Совете Евросоюза санкции, которые не позволили бы Райффайзенбанку, крупнейшему кредитору диктатора Лукашенко, и дальше финансировать этот ужасающий режим.

Как я уже отмечал, коррупция не знает границ. Наша собственная «шредеризация», наши Франсуа Фийоны и Карины Кнайсль, наши Липпонены и им подобные — кто, покинув правительственные структуры, тут же в погоне за наживой начинают трудиться на благо так называемых «независимых» энергетических компаний — а на самом деле, компаний, которыми владеют и управляют клептократические режимы. Все они, перефразируя Ленина, покупают веревку, на которой сами же будут автократами повешены. Повторю: мы, европейцы, будем повешены, не они.

И это еще одна важнейшая причина, по которой мы должны отдать дань уважения решимости и отваге Алексея Навального. Он демонстрирует россиянам и всему миру не только патологическое воровство и беззаконие в России; он также ставит зеркало перед нами! Нами, как соучастниками в преступлениях — помогающими выкачивать день за днем, миллион за миллионом из беднеющей России и ее бесправного народа. Эти евро и доллары комфортно оседают в карманах и на счетах наших собственных лидеров, банков, университетов, киностудий, политических партий и лоббистов. Лоббистов врагов нашего открытого общества.

Спасибо.

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