Белорусы призвали медиков рассказать правду о COVID-19 в стране 6 6.10.2021, 11:50

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Фото: Reuters

Открытое обращение.

Telegram-канал "Баста!" опубликовал обращение к белорусским врачам. Подписчики канала призывают медиков рассказать правду о ситуации с COVID-19 в стране:

— Уважаемые наши герои в белых халатах! Большинство из вас, не принимая организованное на высшем уровне преступление, были и остаются на переднем крае борьбы за физическое и духовное выживание белорусов. В каждой больнице вы есть — честные и стойкие в этом политическом и ковидном пекле.

В данный момент, чтобы уберечь жизни тысяч людей, показать истинный объем катастрофы, заставить так называемое "руководство" страны принять адекватные меры, важным является, прежде всего, знание истинной статистики умирающих от ковид. Надо опровергнуть лживую информацию о 12-15 умерших за день по всей Беларуси. Мы понимаем, что это, фактически, цифры по одной больнице Минска. У вас есть возможность давать сведения на уважаемый наш честный канал "Белые халаты". Примите эту информацию и обнародуйте.

Спасите белорусов от уничтожения! Если данные поступят из многих больниц, как сводка из натурального фронта, ситуация приобретет реальные очертания. Тогда мы все можем надеяться на побуждение к адекватным действиям без убаюкивающего заявления вашего псевдоминистра и псевдоврача, что ситцация под контролем (имеет ли он хоть несколько лет успешной медицинской практики?). Под таким контролем нас ждет паралич медицинской системы, на которую мы всю жизнь платим налоги, и большая трагедия.

Надежда только на вас — тех, кто в красной зоне на переднем плане.

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