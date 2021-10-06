И все провалили! 2 Дмитрий Милин

6.10.2021, 11:43

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Дмитрий Милин

Как в России реализуют «нацпроекты».

Сколько еще нужно пройти времени, чтобы до большинства дошло, что российским бюрократам из правительства (хоть Медведева, хоть Мишустина, хоть любого другого) НЕЛЬЗЯ давать распоряжаться бюджетными деньгами для целей развития? Все за что они берутся, тратя на разговоры и писание бумаг миллиарды рублей, при этом разбазаривая триллионы бюджетных денег, приводит только к отрицательным результатам?

Провалились с нацпроектом "Демография", потратив десятки миллиардов, в результате добившись снижения продолжительности жизни и роста смертности россиян.

Провалились с нацпроектом "Доступное жилье", потратив десятки миллиардов на "дешевую ипотеку" и добившись только роста цен на недвижимость на 39%, сделав ее еще более недоступной.

Провалились с многолетней программой импортозамещения, потратив триллионы бюджетных рублей, а в результате "зависимость российской промышленности от западных технологий достигла многолетнего максимума. Более 80% предприятий не могут найти отечественные аналоги "любого качества".

Пора уже понять, что российская бюрократия не способна ни к чему, кроме бессмысленного разбазаривания и разворовывания бюджетных средств. Пора отнять у них бюджетные деньги, а так же право ими распоряжаться и снизить налоги для тех кто содержит этих никчемных паразитов!

Дмитрий Милин, «Фейсбук»

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