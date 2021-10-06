Сарафанное радио 2 6.10.2021, 11:57

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Спаси себя и помоги другому.

Пока некоторые обсуждают, будет ли стачка, другие к ней планомерно готовятся. То купили больше круп, чем обычно, то лишних десять долларов отложили из зарплаты. В общем, готовятся. Тихо, спокойно, никого не трогая и не отвлекая, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

А может быть и стоило бы? Ведь помогая спастись самим себе, мы порой забываем о близких. Например, о лучших друзьях. Необязательно бежать на завод или в банк и кричать всем о подготовке к стачке. Достаточно пообщаться с друзьями и родными. Так и работает сарафанное радио.

Сарафанное радио — лучший инструмент по распространению информации. Поделитесь с кем-нибудь списком продуктов, составьте собственный, улучшенный вариант и поделитесь им с кем-нибудь. Выведите деньги со счетов, расскажите родителям об этом. Только вместе мы можем сделать революцию.

Не будет волшебной кнопки в чемоданчике, которая решит нашу проблему. Снайпера мы тоже не дождемся. Только сами. Поэтому спасаемся сами и помогаем другим.

Стачке быть!

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