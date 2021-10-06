В норвежских льдах обнаружили самую старую пару лыж 6.10.2021, 12:11

Фото: MUSEUM OF CULTURAL HISTORY, OSLO

Она пролежала во льдах 1300 лет.

В 2014 году норвежские археологи обнаружили на вершине горы одинокую лыжу, которая находилась в ледяной ловушке на протяжении 1300 лет. В конце сентября 2021 во льду нашлась и вторая лыжа, пишет «Новое время».

Предмет 187 сантиметров в длину и 17 сантиметров в ширину был частично погружен в тающий лед и находился всего в 5 метрах от места первой находки.

Лыжи сохранились хорошо, вплоть до целого крепления из березовой веревки и кожаных ремней. Находка делает эту доисторическую пару лыж наиболее хорошо сохранившейся за всю историю наблюдений, заявили ученые 5 октября. Фрагменты лыж и наскальные изображения с изображением лыж были найдены еще в 6000 г. до н.э., но никогда ученые не находили неповрежденных креплений.

Средневековый хозяин этих лыж когда-то капитально их отремонтировал, это признак того, что они были слишком ценными, чтобы их можно было легко заменить. При этом они не идентичны, что предполагает набор, собранный из других пар.

И хотя исследователи когда-то думали, что лыжи могли быть покрыты мехом снизу для сцепления с дорогой при подъеме в гору, широкая канавка, идущая по центру восстановленной лыжи говорит против этой версии.

Находка оставляет один большой вопрос: что случилось с их владельцем? Возможно, давным-давно лыжник снял их на охоте и потерял в снегу, предполагают исследователи. Или, может быть, падение нанесло охотнику сильные травмы и он не смог спуститься в безопасное место с ледяной высоты. В этом случае лед может преподнести еще больше сюрпризов.

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