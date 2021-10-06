Как забастовка ударит по режиму Лукашенко 1 6.10.2021, 12:18

Фото: ТАСС

Четыре гвоздя в гроб диктатуры.

Telegram-канал «Ибис 97» перечислил только четыре последствия забастовки для режима Лукашенко.

1. Недополучение налоговых поступлений. Самое очевидное. Без работы предприятия не будут платить налоги. Меньше денег в казне — меньше финансирование хунты.

2. Недополучение дохода от экспорта. Хунта торгует продукцией белорусских предприятий. Забирает большую часть прибыли себе.

Остановка предприятий — остановка производства продукции — нечем торговать.

Срыв контрактов — плати неустойки, а это расходы, ещё меньше денег для нужд режима.

3. Повышение расходов на МВД и других карателей. Хунта будет пытаться заставить белорусов работать. Пряники закончились, прибегнут к кнуту, растрачивая остатки имеющихся денег.

4. Потеря деловой репутации. Настоящая бомба замедленного действия. Способна привести режим к полному краху. Представим, фантастическим способом удастся вернуть белорусов к работе. Контракты на экспорт сорваны — потребители думают о токсичности поставщика. Любому бизнесмену невыгодно сотрудничество с хунтой.

Как видим: общенациональная забастовка способна забить гвоздь в крышку гроба режима диктатора.

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