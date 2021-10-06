«В среднем довезти мигранта от Гродно до Минска стоит сто долларов» 6.10.2021, 12:32

Таксисты рассказали, что происходит в приграничных районах Беларуси.

Многие мигранты, которые пытались пересечь границу с Польшей или Литвой и потерпели неудачу либо отказались от этой идеи, сейчас находятся в приграничных городах и пытаются добраться в Минск, чтобы затем вернуться домой.

Однако они сталкиваются при этом с большими сложностями. Об этом рассказали гродненские таксисты, пишет сайт «БП».

В понедельник в телеграм-каналах появилась информация о том, что мигранты якобы напали на таксиста в Гродно. Сообщество таксистов в городе достаточно небольшое, люди знают друг друга и, если что-то случается, делятся информацией. Таксисты рассказали, что не знают и не слышали об инциденте с нападением мигрантов. Однако они рассказали, что в понедельник на гродненском автовокзале была группа людей примерно из 30 человек восточной внешности.

«Люди просили отвезти их до Минска, так как ситуация на польской границе ухудшается, и люди принимают решение возвращаться обратно на родину. В среднем довезти мигранта от Гродно до Минска стоит сто долларов», — сообщил таксист Владимир (имя изменено).

О большом скоплении мигрантов на автовокзале рассказал и таксист Алексей: «Просили довезти до Минска. Было ощущение, что они были совершенно без денег, и им вызывал такси также кто-то из таких же, как они, говоривший на ломаном русском».

А вот возить людей к границе, по словам Владимира, частные фирмы такси сейчас не берутся.

«Начальству запретили люди сверху подвозить до границы, а те уже приказали своим таксистам не браться за такие заказы. И многие люди с машинами просто подрабатывают сейчас таким способом», — добавил Владимир.

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