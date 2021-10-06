Что дальше будет с взлетевшими ценами на пиломатериалы в Беларуси? 1 6.10.2021, 12:39

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Фото: onliner.by

Мнение биржевых аналитиков.

Начиная со второй половины 2020 года пиломатериалы взлетели в цене до космических высот. Настолько космических, что Федерации профсоюзов Беларуси даже пришлось реагировать на жалобы покупателей и пойти в магазины с проверками. Оказалось, в большинстве из них цены существенно выросли за полгода (например, в магазинах Новополоцка — на 90%). Сейчас же аналитики на белорусской бирже уверяют, что рост должен закончиться.

По мнению аналитиков Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ), сейчас нет никаких предпосылок для возобновления роста цен на пиломатериалы в стране, поэтому в ближайшие месяцы они, скорее всего, продолжат дешеветь.

«Так, в сентябре котировки внутреннего рынка на наиболее востребованные обрезные пиломатериалы хвойных пород снизились в среднем на 11% по сравнению с июнем. При этом для защиты интересов отечественных потребителей на биржевых торгах были созданы условия, обеспечивающие примерно в 2 раза более низкий уровень цен, чем при реализации аналогичной продукции на экспорт», — рассказали Onlíner в пресс-службе БУТБ.

С одной стороны, древесина стала дешеветь из-за сокращения спроса и одновременного роста производства в мире, а с другой — потому что торги на бирже стали регулировать с помощью ценового коридора c фиксированным максимумом цены до начала торгов. На бирже считают, что таким образом продавцы лишились возможности завышать стартовые цены. По мере стабилизации цен необходимость такого контроля отпала.

Еще одним важным фактором, позволившим «сбить ажиотаж» внутри страны, стало введение с 20 сентября дополнительной ежедневной торговой сессии по продаже пиломатериалов для белорусских покупателей.

«При этом заметно возросли объемы реализации. В результате объем совершенных сделок на внутреннем рынке в январе — сентябре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 4 раза, до 109 тыс. куб. м», — сообщили в пресс-службе БУТБ.

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