The Washington Post рассказала о рейтинге президента Байдена 3 6.10.2021, 12:46

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Демократическая партия США обеспокоена.

Демократическая партия США оправдано обеспокоена падением рейтингов одобрения работы президента Джо Байдена. Общие рейтинги одобрения Байдена достаточно тревожные. Только 45,1% американцев поддерживают его работу, тогда как 47,9% не одобряют. Это делает Байдена менее популярным на нынешнем этапе президентства, приводит статью издания The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Среди людей, которые не поддерживают ни Демократическую, ни Республиканскую партию, так называемых «независимых респондентов», Байден столь же непопулярен, как и его предшественник Дональд Трамп на этом этапе своего президентства.

В среднем только 39 процентов «независимых респондентов» одобрили результаты Байдена в трех опросах. Для сравнения, за тот же период рейтинг одобрения Трампа составил 38 процентов.

Это означает, что Байден «теряет показатели».

Полезно также рассмотреть контекст опросов Трампа: они были проведены только через пять недель после митинга «Объедините правых» в Шарлотсвилле, где неонацисты «шокировали» США.

Противоречивый советник Трампа Стивен Бэннон был уволен лишь за месяц до проведения опросов. Информация об электронных письмах от бывшего главы избирательной кампании Трампа Пола Манафорта, где подробно описывалось, как советник Трампа пытался наладить встречу с российским миллиардером, близким к президенту России Владимиру Путину, появилась за несколько дней до опросов, а расследование вокруг спецпрокурора Роберта Мюллера по кампании Трампа только набирало обороты.

Тот факт, что Байден столь же непопулярен, как был Трамп, показывает, в какую политическую ловушку попал нынешний президент США. Действительно, Байдену придется исправить эти ошибки.

Постоянная сильная поддержка Байдена среди демократов, вероятно, не приведет к победам в Конгрессе.

Демократы в значительной степени сосредоточены в нескольких штатах, таких как Нью-Йорк и Калифорния. Это означает, что демократы в таких штатах, как Аризона и Висконсин, должны ожидать, что поддержка Байдена будет ниже.

Об этом свидетельствует опрос CIVIQS. По данным этого опроса, рейтинг одобрения Байдена падает в Аризоне и Висконсине, Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.

Это означает, что шансы демократов на промежуточных выборах ухудшаются. Например, практически все кандидаты-республиканцы в Сенат и Палату представителей в 2018 и 2020 годах получили доли голосов, которые отвечали рейтингу одобрения работы Трампа в их штатах.

Если эта же закономерность сработает и в 2022 году, нынешнее состояние рейтингов Байдена означает, что демократы потеряют шансы получить достаточное количество мест в Сенате в следующем году, предоставив лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу прочный контроль.

Демократы должны рассчитывать на потерю более 20 мест или даже больше 30 за нынешними мрачными данными.

Прогрессисты, которые утверждают, что для промежуточных периодов важнее активизировать базу верных избирателей, ошибаются. Волна побед демократов в 2018 году возникла благодаря тому, что их поддержали «независимые избиратели», которые не были сторонниками ни одной партии.

В большинстве случаев именно тихие «независимые избиратели» играют решающую роль.

Байден получил поддержку таких избирателей в 2020 году. Но если его партия потеряет эту поддержку, все может обернуться катастрофой. Республиканцы стоят рядом и наблюдают, готовясь разрушить президентство Байдена, резюмирует издание.

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