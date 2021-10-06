COVID-19 выкашивает население России 6.10.2021, 12:53

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В стране впервые за сутки от коронавируса умерли более 900 человек.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 929 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба, сообщает РБК.

Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее — 5 октября было объявлено о смерти от коронавируса 895 человек.

Быстрый рост смертности от COVID-19 начался в России в конце сентября. Если 27 сентября от болезни скончались 779 человек, то сегодняшний показатель оказался ровно на 150 человек больше. При этом на стыке месяцев смертность от COVID-19 в России била рекорды четыре дня подряд: 28 сентября было зафиксировано 852 смерти, 29 сентября — 857, 30 сентября — 867 смертей, а 1 октября — 887 смертей. 2 и 4 октября отмечалось небольшое снижение, которое затем вновь сменялось ростом.

Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (71) и Санкт-Петербурге (55), однако от зафиксированных здесь летом максимумов показатели пока далеки. 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, в Петербурге худший результат был зафиксирован днем позже (119 смертей).

Кроме того, в число лидеров по уровню смертности за последние сутки вошли:

Свердловская область — 46;

Саратовская область — 35;

Ростовская область — 34;

Нижегородская область — 33;

Краснодарский край — 31.

Новые максимумы по числу смертей от COVID-19 за одни сутки достигнуты в Ставропольском крае (32), Башкирии (28), Алтайском крае (26), Новосибирской области (15), Ярославской области (восемь).

Всего, по данным федерального оперативного штаба, в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 212 625 человек. Однако Росстат только с апреля прошлого года по июль текущего насчитал почти 367,5 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая заражения COVID-19. При этом наибольшее число больных обнаружено в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187), Московской области (1410), Самарской области (638, рекорд с начала пандемии) и Нижегородской области (611, новый рекорд).

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