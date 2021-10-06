Врач назвал лучший продукт для продления жизни 6.10.2021, 13:01

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Его свойства во многом зависят от того, из каких ингредиентов он сделан.

Фитотерапевт и кандидат биологических наук Михаил Лущик назвал мед продлевающим жизнь продуктом и рассказал о его целебных свойствах, сообщает u-news.com.ua.

По словам Лущика, свойства меда во многом зависят от того, из каких ингредиентов он сделан.

Например, мед из липы помогает быстрее выздороветь при простуде.

У меда из акации низкий гликемический индекс, поэтому его могут есть люди, страдающие диабетом.

Несмотря на различия в воздействии на организм разных ингредиентов, врач отмечает, что пчелиный мед в целом полезен для человека. Продукт благотворно влияет на печень, сердце и нервную систему.

Он также богат антиоксидантами, которые препятствуют развитию атеросклероза кровеносных сосудов.

«Помимо самого меда, благоприятное воздействие на организм могут оказывать и пчелиные соты.

Их можно использовать для лечения расстройства желудка. Кроме того, все продукты, которые делают пчелы, значительно продлевают жизнь», — отметил Лущик.

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