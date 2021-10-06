Кремль отреагировал на закрытие «Комсомольской правды» в Беларуси 4 6.10.2021, 13:06

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фото: ТАСС

Песков заявил, что Москва будет доводить белорусским властям свою позицию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют в связи с закрытием бюро «Комсомольской правды» в Беларуси, сообщает ТАСС:

— По всей видимости, единственное правильное решение приняло издание о закрытии подразделения в Беларуси. Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Беларуси прекратило работу наше весьма авторитетное, популярное и очень уважаемое издание. Мы по-прежнему убеждены, что все законные права журналистов должны быть обеспечены.

Он добавил, что Кремль находится в постоянном диалоге с белорусской стороной и будет продолжать его, доводя свою позицию.

Напомним, белорусские власти заблокировали сайт «Комсомольской правды» в Беларуси. Также был задержан журналист издания Геннадий Можейко. Это произошло после того, как на сайте kp.by появилось интервью с одноклассницей Андрея Зельцера, застрелившего сотрудника КГБ, вломившегося в его квартиру.

Вчера стало известно, что «Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство.

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