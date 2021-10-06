Гомельские аграрии сорвали планы Таракана 6.10.2021, 13:30

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иллюстрационное фото onliner.by

В сельском хозяйстве происходит «итальянская забастовка»?

В 2021 году в Гомельском районе планируется посеять озимые зерновые на площади 14 050 гектаров. Однако из-за неблагоприятных погодных условий сроки посева значительно затянулись. А указание Таракана от 24 сентября — закончить сев озимых культур в течение недели, оказалось не выполнено, сообщает «Флагшток».

Как рассказал заместитель начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Гомельского райисполкома Николай Лесько, в целом по району озимые культуры посеяны на 6 584 гектарах, что составляет лишь 46,9% плана. Выполнить план с соблюдением всех технологий, вероятнее всего, уже не удастся:

«Растениям нужно уйти в зимовку в состоянии кущения, тогда они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. К сожалению, не все хозяйства смогли использовать эти дни с максимальной пользой для проведения посевной кампании. После 1 октября ученые дают еще несколько дней, в течение которых он оптимален».

Срыв планов посадки озимых имеет серьезные последствия. Как пояснил Николай Лесько, озимые хорошо используют зимнюю влагу, в то время как яровым уже не хватает летних осадков.

«На озимые особая надежда: их урожайность в последние годы выше, чем у яровых культур (высаживаются весной — прим. Флагштока). Поэтому так важно тщательно соблюдать все технологические регламенты возделывания, что в будущем даст хороший урожай».

Отметим, что срыв плана по посеву озимых является продолжением череды проблем сельского хозяйства Гомельской области. За 8 месяцев 2021 года производство продукции сельского хозяйства в Гомельской области в сопоставимых ценах снизилось на 6,5% к уровню прошлого года. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 8,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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