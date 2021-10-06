«Есть всего два варианта: либо мы победим, либо они проиграют» 6.10.2021, 13:34

фото: epa

Это противостояние, в котором выиграет более настойчивый.

Вспомним лето 2020 года, когда многие были вдохновлены и какие тогда были ожидания насчет победы.

После первого украинского Майдана родился своеобразный карго-культ. В итоге многие рассчитывали на быструю победу, пересыпали друг другу армянские методички и приводили в пример украинский Майдан, пишет телеграм-канал «Ганi быкоў!».

Нам куда больше подходят примеры Польши или Албании, которые годами вели упорную борьбу против коммунистических режимов. И противостояние там было в разы жестче, имело свои спады и подъемы.

Мы не признаем эту власть легитимной и протестуем против нее, демонстрируя свое неподчинение. Наш протест это любые акты гражданского неповиновения.

Мы каждый на своем месте продолжаем протестовать в той форме, которая доступна. И таких акций множество, и они также никак «не сдуваются».

Они и не могут «сдуться», потому что 9 августа мы выбрали другого президента, а старый не хочет уходить и удерживает власть насилием. Мы не можем этого забыть или с этим смириться, сделать вид, что всех событий после 9 августа не было.

Мы сражаемся с жестким и бесчеловечным диктатором, который, как на наркоте, сидит на игле личного всевластия.

Свержение такого рода режимов не происходит по щелчку пальцев, никто не обещал, что будет легко и быстро. Это противостояние, где победит более настойчивый, тот, кто не сдастся. И время на самом деле работает на нас. У нас всего два варианта: либо мы победим, либо они проиграют.

Но мы победим ради тех, кто уже пострадал, ради тех, кто находится в тюрьмах, ради всего того, что мы уже пережили, и ради нашего будущего.

Будет тяжко, но другого выбора нет.

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