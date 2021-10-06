Легкоатлетка Тимановская рассказала о двух месяцах жизни в Польше 6 6.10.2021, 13:43

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Кристина Тимановская

В Варшаве она живет под охраной.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая подверглась давлению спортивных чиновников из-за жесткой критики действий белорусских функционеров на Олимпиаде, в Instagram рассказала о жизни в Польше, куда была вынуждена переехать:

— Недавно я писала о том , что мы с мужем уже 2 месяца живем в Варшаве под охраной. К сожалению, это вынужденная мера. Многие люди уезжают из Беларуси ради своей безопасности и мы не исключение.

Вначале нам казалось , что это круто. Сейчас я могу сказать — это тяжело .

Безусловно, все меры предприняты ради безопасности, мы это очень ценим и будем следовать протоколу столько, сколько будет необходимо.

Первое время нам практически нельзя было выходить из дома — только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше.

Мы перебрались в квартиру, которую арендовали , я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной.

Сейчас я мечтаю об очень простых вещах, мне не хватает встреч с друзьями , походов по магазинам , прогулок в городе . Так много нового здесь для нас и столько мест хочется посетить, поужинать в кафе или застрять в каком-нибудь торговом центре на пару часов, но в данный момент принимаю новую реальность. Просто знаю, что однажды наша жизнь станет самой обычной.

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