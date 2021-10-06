Найдены следы колонного дворца древней армянской столицы, основанной по совету Ганнибала 6.10.2021, 13:45

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фото: Министерство образования, науки, культуры и спорта РА

Строение датируется вторым веком до нашей эры.

Археологические изыскания в Араратской долине идут с середины прошлого века. Некоторые находки, сделанные там, удивительны и порой уникальны: например, в 1967 году обнаружили девятиметровую надпись императора Траяна, позже — несколько коллекций так называемых глиняных булл (оттиски печатей), римский акведук, фрески, каменное изваяние Афродиты и многое другое. Эта долина — крупнейшая на Армянском нагорье, поэтому многие древние столицы строили именно тут. В том числе столицу Арташат, где сегодня проводит раскопки Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Армении, пишет Naked science.

При расчистке отложений на одном из холмов древнего города (его построили на 12 больших и одном малом холмах) археологи наткнулись на основания колонн. Сейчас достаточно неплохо расчистили четыре из них, остальные еще находятся в земле. Но уже можно говорить о том, что это часть необычного здания — вероятнее всего, колонны украшали дворец. Специалисты предварительно датировали находку II-I веками до нашей эры, то есть постройка относится к периоду расцвета города Арташата.

фото: Министерство образования, науки, культуры и спорта РА

Арташат — столица Армении, основанная в начале II века до нашей эры царем Арташесом I. Надо отметить, что царь этот царем не родился: к моменту его появления на свет Армения была частью империи Селевкидов. Но правитель Селевкидов Антиох III потерпел поражение от римлян в Сирийской войне (другое название — Антиохова война, 192-188 годы до нашей эры), в результате чего его империя потеряла множество территорий. В том числе независимость объявила Армения. И первым ее царем стал Арташес I.

фото: Министерство образования, науки, культуры и спорта РА

Происхождение Арташеса (в античных источниках — Артаксий) не очень ясно. Патриарх армянской истории Мовсес Хоренаци считал Арташеса иранцем, но эта версия не находит подтверждения. Некоторые ученые полагают, что он был мидийцем, другие — что коренным жителем Закавказья. Античные авторы говорят о нем как о селевкидском стратеге (полководце).

После того как римляне разгромили войско Антиоха III в битве при Магнесии (190 год до нашей эры), Арташес возглавил восстание армян против Селевкидов и провозгласил независимость Великой Армении. Он стал основателем новой царской династии (Арташесидов), но при этом в своих надписях именовал себя Ервандидом, претендуя, таким образом, на родство с местной династией сатрапов Армении, правивших ею на наследственных началах в период персидского завоевания. Впоследствии Арташес значительно укрепил и расширил владения, подчинив почти все Армянское нагорье.

До того основной столицей Армении был Армавир (город в Араратской долине, который не следует путать с городом в Краснодарском крае — последний назван именно в честь древнего Армавира). Плутарх рассказывает о том, что совет по местоположению новой столицы Арташесу дал «карфагенянин Ганнибал»: он посчитал это место красивым, удобным для строительства, к тому же лежащим вблизи от пересечения торговых путей.

Ганнибал приезжал в Армению с надеждой получить помощь в войне с Римом, который нанес его силам поражение во второй Пунической войне. Интересно, что изначально он появился на востоке, рассчитывая получить антиримскую помощью от Антиоха III — главы государства Селевкидов, — но тот не решился назначить Ганнибала своим полководцем, а сам войну с Римом проиграл, отчего Ганнибалу и пришлось начать новые скитания в поисках военной силы, способной нанести удар по римлянам.

фото: Министерство образования, науки, культуры и спорта РА

Хотя Арташес не захотел ввязываться в войну с сильнейшим государством своего времени, он прислушался к совету Ганнибала об удачном месте для новой столицы.

Город построили, назвали по имени царя, а потом, как пишет Хоренаци: «Выводит из города Ерванда пленных иудеев, которые были переведены туда из Армавира, и поселяет их в Арташате». Как эти иудеи попали в Закавказье — историкам не совсем понятно до сих пор.

Но очевидно, что переселение было необходимо царю по одной простой причине: на Армянском нагорье, после падения государства Урарту, вообще было маловато городского населения, потому что мало было городов. Нагорье населяли в основном пастухи и земледельцы. Поэтому во времена эллинизма правителям Армении приходилось переселять в свои столицы городское население извне.

До середины V века нашей эры Арташат был основной столицей Армении. Но даже после того, как Тигран II перенес столицу в Антиохию, а позже — в построенный Тигранакерт, город оставался крупным политико-экономическим и культурным центром. Потом изменение русла притока Аракса привело к заболочиванию почвы вокруг города, и постепенно жители его переселились в соседний Двин.

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