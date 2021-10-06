В Минске подняли цены на горячую воду и отопление без счетчиков 3 6.10.2021, 13:45

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На сколько?

6 октября стало известно, что в Минске установили новые нормы потребления тепловой энергии для отопления и подогрева воды в домах без счетчиков.

Решение Мингорисполкома от 23 сентября 2021 г. № 2840 «Об установлении средних нормативов потребеления тепловой энергии на отопление и подогрев воды» опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, решено установить:

отопление 1 м2 общей площади жилых помещений, в которых не оборудованы приборы группового учета расхода тепловой энергии, на отопительный период 2021/2022 года — 0,0179 Гкал/1 м2 (при полном месяце отопления);

подогрев 1 м3 воды по жилым домам с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. — 0,0759 Гкал/1 м3.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Нормативы фактического потребления тепловой энергии местные органы власти пересматривают в зависимости от объемов потребления, сезона и других факторов. Например, если ожидается холодная зима, то естественно на обогрев воды нужно больше тепла.

Ранее, согласно постановлению Мингорисполкома №1538 от 20 мая 2021 года были установлены следующие нормы:

на отопление 1 м2 общей площади жилых помещений в размере 0,0105 Гкал/1 м2 ;

на подогрев 1 м3 воды года в размере 0,0755 Гкал/1 м3.

Получается, что для одного кубометра горячей воды теперь нужно потратить больше гкал.

По расценкам жилищно-коммунальных услуг на 2021 год тариф на отопление и подогрев воды (субсидируемый для населения) с 01.06.2021 составляет 21,9245 бел. руб за за 1 Гкал.

То есть с июля 2021 года нужно было платить за отпление — 0,2302 бел. руб за 1 м2, за подогрев воды — 1,6552 бел. руб за м3.

Теперь же цена поднимется до 0,3924 бел.руб. (+70,5% ) на отопление и до 1,6640 (на 0,5%) на подогрев воды.

Кстати норма на отопление 1 м2 на отопительный период 2020/2021 года составляло 0,0184 Гкал/1 кв.м (больше, чем сейчас на 2,79%) . Подогрев 1 м3 воды с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. — 0,0753 Гкал/1 м (меньше, чем сейчас, на 0,79%).

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