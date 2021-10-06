Распил-технологии: как дети Чемезова «зарабатывают» миллиарды на госкорпорации в РФ 3 6.10.2021, 13:48

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Семья главы «Ростеха» ведет роскошный образ жизни, скупая элитную недвижимость.

На днях благодаря «Архиву Пандоры» выяснилось, что офшоры, связанные с семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, владеют имуществом на 22 млрд рублей. Происхождение таких средств на счетах родственников осталось неясным. Однако, как минимум в отношении детей Чемезова кое-что установить удалось: как выяснил The Insider, сыновья главы госкорпорации оказались связаны с частной компанией, осваивающей крупные контракты «Ростеха».

Один из братьев был трудоустроен в фирму-подрядчик, а другой пользуется записанным на нее дорогим автомобилем. Дети Чемезова, главы государственной корпорации, ведут роскошный образ жизни, скупая элитную недвижимость.

«Уровень исполнения — это и салон, и техническая начинка, и дизайн — очень высокий. Мотор мощный, машина идет очень хорошо. Ничуть не хуже импортных машин такого класса», — расхваливал Сергей Чемезов российский Aurus Senat. Глава «Ростеха» сообщал, что пересел на автомобиль, в создании которого участвовали предприятия госкорпорации. «Менять эту машину на Mercedes не планирую», — подытожил Чемезов.

Однако старший сын топ-менеджера увлечение отца отечественным производством не перенял. По данным The Insider, Станислав Чемезов передвигается на Mercedes-AMG G 63. В частности, автомобиль этой марки с госномером В777АХ199 он указывал при оформлении цифрового пропуска во время прошлогоднего карантина.

Только вот этот «Гелик» не принадлежит Чемезову-младшему. По данным ГИБДД, авто оформлено на ООО «СК «Независимая страховая группа». С этой компанией связан и младший сын главы «Ростеха»: согласно утекшей налоговой базе за 2018 год, Александр Чемезов получает там зарплату, причем параллельно с биологическим факультетом МГУ.

Александр Чемезов

«Независимая страховая группа» – крупный господрядчик «Ростеха». К примеру, компания получала контракты на оказание услуг ДМС «дочке» корпорации «РТ-Техсевис», на страхование грузов Научно-исследовательского института «Экран», воздушного транспорта АО «Вертолеты России».

Общая сумма освоенных «НСГ» средств на госзакупках – более миллиарда рублей. И это только по открытым данным, а ведь многие контракты оборонных предприятий засекречены. Компания является одним из ведущих страховщиков предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. По данным СПАРК, за прошлый год объем поступлений в компанию составил 4,5 млрд рублей, а страховых выплат – 1,7 млрд рублей.

Официальными владельцами «Независимой страховой группы» являются бизнесмены Виталий Герасимов, Вячеслав Мазуренко и Владимир Майшев. С последним старший сын Чемезова должен быть знаком давно: они партнеры по ООО «Геленджикский курортный комплекс Меридиан», на которое было записано имущество в Краснодарском крае.

Семья Чемезовых известна как обладатель многих объектов дорогостоящей недвижимости: на Рублевке им принадлежит несколько коттеджей и земельных участков на 4 млрд рублей, а Алексей Навальный рассказывал о квартире главы «Ростеха» за 5 млрд. The Insider нашел новые элитные квартиры, которые были приобретены сыном Чемезова недавно.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции выпискам из Росреестра, в апреле 2021 года Станислав Чемезов стал собственником сразу трех квартир общей площадью 261 кв. м. в доме №117 по Рублево-Успенскому шоссе. Это клубный ЖК Level Barvikha Residence, расположенный в престижном районе в окружении хвойного леса всего в 7 км от МКАД.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов обращает внимание на то, что «Независимая страховая группа» слабо представлена на страховом рынке, ее топ-менеджеры непубличны, а занимается компания в основном обслуживанием структур «Ростеха». Фактически, это креативная структура, обслуживающая интересы одного холдинга. «В ситуации, когда собственник господрядчика госкорпорации является бизнес-партнером сына главы госкорпорации, пусть и по другому бизнесу, можно говорить о личной заинтересованности при заключении сделок. Факты получения имущественной выгоды в виде автомобиля для одного сына и финансовой в виде зарплаты у другого сына Чемезова дополнительно указывают на признаки неурегулированного конфликта интересов у гендиректора Ростеха», — считает Шуманов.

Принятие решений в интересах родственников и бизнес-партеров — это коррупционная визитная карточка России. По мнению Шуманова, такая коррупционная практика наносит гораздо больший ущерб российской экономике и национальной безопасности страны, чем прямые хищения бюджетных средств или взятки.

В «Независимой страховой группе» и пресс-службе «Ростеха» не ответили на запросы The Insider. Братья Чемезовы также не отреагировали на посланные им вопросы.

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