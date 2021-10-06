«Плохой парень здесь — это Лукашенко» 7 6.10.2021, 13:55

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Ильва Юханссон

Еврокомиссар Ильва Юханссон рассказала Die Zeit о защите границ ЕС и отчаянии диктатора.

"Уже несколько месяцев люди пытаются попасть в ЕС через Беларусь. По сообщениям пограничной службы Польши, только в сентябре она предотвратила нелегальный въезд в ЕС более 9 тыс. человек. Белорусский автократ Александр Лукашенко, по-видимому, хочет таким образом оказать давление на ЕС. Польское правительство объявило чрезвычайное положение и закрыло границу с Беларусью", - пишет немецкое издание Die Zeit (перевод — inopressa.ru). О ситуации на границе рассказала в интервью изданию Ильва Юханссон, европейский комиссар по внутренним делам.

"Мы имеем дело с отчаянным режимом Лукашенко, на который давят санкции ЕС, и который сейчас использует людей в своих интересах совершенно неприемлемым образом. Белорусы сначала относятся к мигрантам доброжелательно, а затем отправляют их к границе с ЕС и не впускают обратно. Мы, ЕС, должны в этой ситуации оставаться жесткими и защищать наши границы", - сказала политик.

"Я предложила Польше допустить координаторов ЕС к границам. Это было бы важно как для большей прозрачности, так и для того, чтобы показать, что речь идет о внешней границе ЕС. Надеюсь, они рассмотрят это предложение. (...) Но давайте не будем забывать, что на самом деле ответственность здесь несет Лукашенко. Именно он поставил людей в эту сложную и опасную ситуацию. Важно помнить, что плохой парень здесь - он. Но мы не Беларусь. Мы - Европейский Союз. Мы должны придерживаться ценностей и договоренностей. Именно поэтому мы должны предъявлять высокие требования к защите наших внешних границ. И в этом тоже состояло мое послание, когда я встречалась с министром внутренних дел", - сказала политик.

"На прошлой неделе мы предложили санкции (в отношении режима в Беларуси - Прим.ред.), которые были приняты Еврокомиссией и сейчас находятся на рассмотрении Европейского Совета. Конечно, есть и другие меры, которые мы должны обсудить. Но важно также признать, что наша превентивная работа была успешной. Например, сотрудничество с Ираком, чтобы приостановить полеты в Беларусь и отправить пустые самолеты для возвращения граждан домой. Важно работать с третьими странами, чтобы предотвратить заманивание людей в эту ловушку", - указала собеседница издания.

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