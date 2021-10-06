«Вместо вакцин хунта закупает в больницы мешки для трупов» 12 6.10.2021, 14:10

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Коронавирус выкашивает в том числе и ряды лукашистов.

Хунта продолжает заниматься ковид-диссидентством, даже несмотря на то, что болезнь выкашивает ряды в том числе ее сторонников. Что еще раз говорит о сущности хунты. Люди для нее – это расходный материал, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

К примеру, на прошлой неделе от ковида умер 68-летний председатель образцового колхоза «Родина», который синепал посещал лично и приводил в пример. Если вспомнить риторику прошлой весны, то можно сказать, что и лишний вес был у человека, и диабет. Но мы не будет этого делать и просто выразим соболезнования родным и близким.

Лапотентов возглавлял колхоз более 40 лет. Впрочем, по традициям хунты, отношение к людям было потребительское. Желание перевыполнить планы и доложить наверх о том, что колхоз стал еще более передовым, приводили к повышенному травматизму. В 2019 году был и смертельный случай – комбайнер Демидов погиб от удара током. Также можно вспомнить сброс в местную речку Вабич химикатов, из-за которого передохло много рыбы и птиц. Однако все это сходило с рук благодаря связям. Но то дела давно минувших дней. Сегодня констатируем, что Лапотентов умер от ковида. В этом случае связи не помогают.

Хороший повод поговорить о том, что же происходит с вакцинацией в Беларуси. Количество людей, которые выступают против вакцинации зашкаливают – по разным опросам 40-50 процентов белорусов не хотят прививаться. Причин несколько: здесь и легкомысленное отношение к проблеме, которое транслируется с экранов телевизора, и отсутствие выбора вакцин. К «Спутнику» белорусского разлива доверия у людей нет.

Мы получили подтверждение из нескольких несвязанных между собой источников, что более месяца назад на стол хунте легло предложение о бесплатной вакцинации всех желающих взрослых граждан Беларуси против COVID-19. Речь о 5 миллионов доз однокомпонентных и двухкомпонентных вакцин.

Предложение об оказании гуманитарной помощи было передано по дипломатическим каналам. О предложении знали как минимум два министра - «победитель» ковида Пиневич и «могильщик» Макей. Ни у одного осведомленного о сути предложения ничего не екнуло. Собственный имидж «ненагибаемых» оказался важнее, чем необходимость защищать белорусов. Страна ведь лучше всех сражается с ковид, о чем и заявил вирусолог всея Беларуси в легендарном интервью CNN. И кто здесь фашисты?

Точно так же хунта получила предложение о продаже 1 миллиона доз вакцин по специальной цене. Не верьте тому, что они пытаются просто рационально использовать бюджет. Европейские страны, которые финансово вложились в разработку вакцины, покупали ее по специальной цене в несколько раз ниже рыночной. Именно по такой же цене они предложили ее купить хунте, раз та не готова была брать бесплатно, чтобы не позориться.

Но вместо вакцин хунта закупает в больницы мешки для трупов. Только в одной столичной больнице счет умерших идет на десятки ежедневно. Не верьте цифре «Минздрава» в 10-15 смертей. Со всей уверенностью можно заявить о том, что хунте просто наплевать на своих граждан. «Пусть мрут», - думают они, что еще раз подтверждает отсутствие хоть каких-нибудь планов у хунты относительно будущего Беларуси.

Со своей стороны призываем вакцинироваться тем, что доступно (если у вас нет противопоказаний). Соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Пользуйтесь возможностями прививочного туризма. Прививки можно сделать в Грузии, Турции, куда можно добраться авиатранспортом. Бесплатно привиться можно в Польше, куда можно «съездить в командировку». Защита и спасение нас и наших близких исключительно в наших руках.

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