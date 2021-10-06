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Во Франции перехватили судно с тонной кокаина

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  • 6.10.2021, 14:33
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Во Франции перехватили судно с тонной кокаина

Среди членов экипажа были российские моряки.

Во Франции задержали судно, которое двигалось из Бразилии в один из портов в Северной Европе. На его борту обнаружено более тонны наркотиков, а среди членов экипажа были российские моряки. Об этом сообщает znak.com.

Посольство РФ во Франции обратилось к властям республики за информацией о задержании в порту Дюнкерка судна. Об этом сообщил глава пресс-службы российской дипмиссии в Париже Александр Макогонов.

«Посольству известно о задержании экипажа судна в порту Дюнкерка. Мы обратились к французским властям за официальной информацией по данному вопросу», — сказал он.

Ранее Agence France-Presse (AFP) сообщило о задержании 1 октября в порту французского Дюнкерка судна, на борту которого обнаружили более тонны кокаина. По данным агентства, экипаж судна состоял из граждан России, Украины, Румынии, Эфиопии и Филиппин.

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