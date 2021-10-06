Эксперт: Цены на подержанные авто не старше 10 лет в Беларуси будут расти 6.10.2021, 14:38

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Когда лучше их покупать?

Рынок подержанных автомобилей Беларуси показывает неплохие темпы роста. В том числе, это касается цен. Почему так происходит, сайт myfin.by разбирался с помощью автоэксперта, автора «Большого автоблога» Дмитрия Новицкого.

В мире дефицит новых машин

– Сейчас мы наблюдаем глобальный процесс подорожания подержанных автомобилей, который носит общемировой характер. Он связан с дефицитом новых машин.

Причина в том, что во время прошлогодних локдаунов крупнейшие автоконцерны останавливали конвейеры, а это ударило по всей цепочке производителей комплектующих, которая до сих пор не восстановила объемы. Усугубили ситуацию пожары на заводах по производству микрочипов в Японии, а также остановки аналогичных заводов в Техасе из-за экстремальных морозов. Теперь на микрочипы повышенный спрос, и в конкуренции за поставки автопром проигрывает производителям электроники.

В итоге спрос на автомобили нечем удовлетворять. Что, в свою очередь, логично тянет вверх цены в сегменте б/у.

Например, в России дефицитом активно пользуются автодилеры. Машину, которая по прайс-листу стоит полтора миллиона российских рублей, они продают за два миллиона, накручивая цену за счет так называемых «допов». Для дилеров сейчас период сверхприбылей.

Те, кто не хочет переплачивать, обращают внимание на подержанные авто. Но ищут не старье, а сравнительно новые машины, у которых нет слишком очевидных проблем. Беларусь остается хоть и периферической, но частью глобального рынка, поэтому у нас наблюдаются аналогичные тенденции.

Дорожают авто не старше 10 лет

Если посмотреть на динамику цен на Куфар Авто за этот год (прим. – на таблицах отражено изменение стоимости в условных единицах, чтобы избежать влияния фактора инфляции), по наиболее популярным брендам увидим рост стоимости автомобилей не старше 10 лет. Это как-раз тот сегмент, который конкурирует в определенной степени с новыми авто.

Причем здесь мы видим еще вполне умеренный рост цен. По моим оценкам, отдельные авто могут прибавить в стоимости до 30%. То есть те машины, которые еще вчера выставили бы на продажу за 10 тысяч условных единиц, сейчас могут продаваться за 12-13. Знаю уникальные случаи, когда авто, которые были куплены за 12 тысяч долларов три года назад, сегодня уходят за те же 12 тысяч.

А вот автомобили старше 10-ти и особенно старше 20-ти лет стремительно дешевеют, и это абсолютно логично. В таких авто мало чего осталось «живого», они требуют постоянного ремонта.

Соответственно, при небольшой стоимости, на которую можно «клюнуть», возрастает цена их эксплуатации.

Скажем, Opel до 99-го года обычно насквозь ржавый. В таких авто уже практически нет металла – просто покрашенная ржавчина, которая держится на шпатлевке. А кузовной ремонт – самый дорогой, но в этом случае – еще и самый бесперспективный. Вложишь деньги, и через пару лет у тебя будет точно такая же ржавая машина, как и сейчас.

А вот Audi возрастом до 20 лет даже подрос в цене. И это как-раз продолжение «кузовной» истории: у этих авто крепкий оцинкованный корпус, к которому можно прикручивать запчасти. Бесконечно долго «пересыпать» подвеску, менять коробку передач, мотор – и это нормально. Но с кузовом, как я сказал выше, иная история.

Особняком также стоит Ford. У возрастных автомобилей этого бренда такие же плохие кузова, как и у Opel, поэтому они стремительно падают в цене. Что касается нулевого роста стоимости относительно «свежих» машин, то здесь история связана с тем, что эта марка теряет популярность в нашей стране. Ford официально «ушел» из Беларуси и России – нет официального дилера, нет рекламных кампаний. Бренд не на слуху.

Его все реже и реже пригоняют из Европы. У всех один вопрос: «А как я его буду обслуживать?»

Самые популярные авто в Беларуси

Лидеры белорусского рынка б/у традиционные – Volkswagen и Renault. Они же в числе лидеров и по продажам среди новых авто. Что касается Opel, то из Европы было популярно пригонять Insignia и Corsa. И эффект от этого сохраняется.

Можно прогнозировать, что скоро в этом списке станет больше Geely и LADA. Эти машины часто продаются из салонов и пока еще не вышли полноценно на вторичный рынок. То, что это не произошло уже сейчас, говорит о качестве этих марок – значит, пока люди ими довольны.

По тем же причинам стоит ждать в будущем выхода Renault на лидирующие позиции.

Что касается структуры спроса, то белорусы знают, что могут найти в объявлениях относительно дешевые, но при этом еще вполне пригодные к эксплуатации авто, особенно если это Volkswagen или Audi. Некоторые такие машины можно купить даже за 2-3 тысячи долларов, относительно дешево привести их в порядок и в дальнейшем экономично эксплуатировать.

Предположу, что Opel и Ford в следующей таблице относятся к самому дешевому сегменту. Они интересуют людей, не обладающих сколько-нибудь серьезными ресурсами, которые пытаются приобрести более-менее «живую» машину.

Также в лидерах надежные и поэтому популярные Volkswagen и Audi. Отдельно стоит отметить спрос на автомобили из Тольятти. Сейчас он проявляется во всех ценовых сегментах – от стареньких, но все еще крепких «Жигулей» до вполне конкурентоспособных XRay, Largus и Vesta.

Когда лучше покупать авто

Зима – период спада продаж автомобилей. Так было и в этом году. Но весной рынок вышел на свои привычные обороты. Сейчас мы находимся на его пике, что, несомненно, увидим на графиках за сентябрь, октябрь и ноябрь.

В декабре салоны будут поддерживать новые авто скидками и акциями, а вот «бэушка» упадет.

Но для приобретения авто зима – неплохое время. Если вы собираетесь сделать покупку, советую отложить ее на пару месяцев и дождаться того времени, когда продавцы станут более сговорчивыми в плане скидок. В декабре-январе это более реально, чем сейчас.

Могу также порекомендовать активно мониторить более свежие объявления в попытке обогнать перекупов. Там, где присутствует слово «срочно» – есть шанс купить достаточно дешево. Многие люди уезжают, и им нужно быстро получить деньги взамен своей «ласточки».

При этом стоит понимать, что излишнее доверие автохаусам ни на чем не основано: там стоят те же машины, что и на площадках объявлений – только с более высокой стоимостью. А вот на качественной диагностике экономить не стоит. Проверьте машину, которая вам нравится, свозите ее на СТО: в подержанном авто самое главное – отсутствие проблем.

Тенденция роста цен на рынке б/у, о которой я говорил в начале, будет сохраняться в ближайшие полгода-год, пока не успокоится ситуация на мировом рынке. Давление «сверху», от рынка новых машин на рынок б/у, продолжится. В Беларуси авто подорожали еще сравнительно умеренно. Причина в благосостоянии наших людей, которое не только не растет, но даже снижается. Но в этой ситуации есть риск, что может начаться реэкспорт машин в Россию, где цены растут активнее. Если «вилка» достигнет хотя бы 1000 долларов на авто от 10 тысяч у.е. и выше, их начнут возить в Москву.

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