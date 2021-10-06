«Такого народа еще не видели»: как жители Гродно вызвали на ковер «мэра» и начальника УВД 3 6.10.2021, 14:48

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В городе четыре дня проходил настоящий праздник свободы.

Во время протестов прошлого года Гродно произвел настоящий фурор и прославился на всю Беларусь как первый свободный город. Гродненцы добились того, что местные власти пошли на диалог и уступки, а в городе четыре дня проходил настоящий праздник свободы.

Мирные многотысячные митинги и шествия, красивые женские акции солидарности, ежедневные акции протеста – и незабываемая эйфория, когда многие поверили, что белорусы одержали победу и у режима нет никаких шансов, сообщает «Белсат».

История свободного города Гродно и вообще белорусских протестов началась еще 29 мая 2020 года: именно здесь на предвыборном пикете для сбора подписей за Светлану Тихановскую брутально задержали блогера Сергея Тихановского и его соратников. Это событие всколыхнуло белорусское общество, уже на следующий день к пикетам по сбору подписей за альтернативных кандидатов по всей стране возникли огромные очереди.

Вечером 9 августа после выборов на центральную городскую площадь Гродно вышло около 500 человек. Тогда же произошли задержания: центр города оцепили силовики, которые охотились на гродненцев и бросали их в автозаки. Зачистка города продолжалась три дня: и если кто-то оказывался в центре после 18 часов, он серьезно рисковал не вернуться домой.

Все изменилось 12 августа, когда рядом с местным автовокзалом возникла первая женская цепь. Утром гродненки начали объединяться в специальных телеграм-чатах, чтобы выступить вместе против насилия на улицах. Тогда, в ситуации неуверенности, после трех дней ужаса, более 500 женщин не побоялись выйти в белых платьях с цветами в руках. И мотивировать этим рабочих: в разговоре с «Белсатом» бывший сотрудник «Гродно Азот» Сергей Шелест вспоминал, что именно та женская акция стала толчком к тому, чтобы сотни рабочих предприятия вышли на улицу.

«Что мы, не мужики? Не можем поддержать наших женщин? Это стало настоящим вдохновением для всех нас», – говорит Сергей.

На следующий день, 13 августа, рабочие с разных предприятий начали объявлять о стачках и забастовках. На акции в цепи солидарности вышли сотни медиков – с плакатами, в белых халатах. Вечером того дня по центральным улицам города двинулся огромный марш из нескольких тысяч человек: сначала вышли азотовцы, к их по дороге присоединялись рабочие с других предприятий и учреждений.

Этот подъем испугал власти: на следующий день на крупные предприятия начали ездить чиновники, среди которых «мэр» города Мечислав Гой и начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский. Они пытались успокоить людей, но это выходило плохо. Рабочие эмоционально высказывали в лицо чиновникам, что думают о насилии силовиков, которое затронуло практически каждого, требовали отставки Лукашенко и новых выборов.

«Гроднопромстрой», «Азот», «Химволокно» – интернет облетали видео, на котором рабочие под общий гул поднимали сотни рук в ответ на вопрос, кто голосовал за Тихановскую. Синхронно с этим в городе вдоль дорог десятками возникали цепи солидарности, происходили акции. Выходили и представители культуры, искусства, студенты и пенсионеры. Казалось, весь город вышел. Организовалось большое волонтерское движение – волонтеры подвозили воду протестующим, организовывали транспорт, убирали территорию после акций.

16 августа состоялись митинг и шествие – самые большие за всю историю города. С населением чуть более 350 тысяч человек на городскую площадь тогда вышло более 40 тысяч человек – такого не было никогда. Многие из митингующих вспоминали позже, что царила настоящая эйфория и вера в то, что они победили. Никто и подумать не мог, что режим после такого народного подъема выстоит.

Группа общественных активистов образовала Совет народного доверия, они составили список требований к властям и пошли в горисполком. Чиновники впервые вышли на площадь к людям, где собрался многотысячный митинг.

Протестующие требовали прекратить репрессии и привлечь к ответственности силовиков, которые совершали насилие на улицах и в изоляторах временного содержания, отправить в отставку главу Центризбиркома Лидию Ермошину и Александра Лукашенко.

Среди местных требований были: трансляция митингов на местном телевидении, разрешение собираться на центральных площадях (Советской и Ленина), помощь властей в проведении митингов, освобождение всех задержанных в предыдущие дни, прекращение производства и отмена штрафов, наложенных на протестующих, выход депутатов на площадь для диалога с людьми.

Практически все местные требования выполнили: людям разрешили собираться на площади Ленина без последующих репрессий, стали транслировать митинги на государственном региональном телевидении и даже пообещали помочь с электричеством на площади.

17 августа на площади собралось около 20 тысяч человек. К ним вышли депутаты, но диалога не получилось. Перед гродненцами извинился начальник УВД Гродненского облисполкома Вадим Синявский.

«Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств. По всем фактам обращений граждан по поводу причинения вреда здоровью организованы разбирательства. О результатах проверок заинтересованные лица будут проинформированы в установленном порядке. В настоящее время задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены. Всем им оказана помощь в доставке к месту жительства», – заявил областной представитель МВД.

«Среди предложений моей идеей было вызвать депутатов «на ковер» перед площадью и транслировать все в прямом эфире. Думаю, депутаты до сих пор не могут этого пережить: такого белорусского народа они в своей жизни никогда не видели», – говорит одна из членов Совета народного доверия, директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко.

Однако, по ее словам, важнее то, что тогда увидели люди.

«Гродненцы увидели, насколько эти депутаты не умеют разговаривать с людьми, насколько они не понимают людей и отстали от реальной жизни. Я слушала какие-то пионерские лозунги, которые они озвучивали, и не могла поверить своим ушам. Чего только стоит, когда одна из депутатов кричала людям: «Вы меня не выбирали, чтобы я стояла здесь и слушала ваше «Фу». У меня был шок», – вспоминает Ольга.

На площади людям давали возможность высказаться в микрофон. Поняв, что желающих очень много, рядом с площадью образовали «будки гласности»:

«26 лет людей никто не слушал, и у них настолько наболело и накипело, что люди выстраивались в большие очереди, чтобы рассказать о своих проблемах. В первый день все записывали волонтеры, позже людей записывали на видео. Эти записи у нас сохранились, и наступит время, когда мы их покажем. Потом мы решили, что нужно сделать отдельные места, где юристы консультировали бы людей насчет стачки и забастовки, и места, где оказывали бы помощь психологи. У нас все получилось», – рассказывает Ольга.

18 августа прошел последний большой митинг на площади с концертом, на котором выступил Лявон Вольский.

«У нас все так хорошо шло, потому что, по моему мнению, тогда жесткая вертикаль власти от Минска до регионов была сломана. Благодаря этому местные власти очень просто согласились на местные требования. Они были согласны на все, потому что не понимали, что делать. Мы смело заходили в исполком, даже электричество там брали. Мы спокойно могли ходить с вопросами в милицию –все там были в позиции «лапки кверху». Мы добились того, чтобы из заключения выпустили всех задержанных в те дни на Гродненщине.

А потом власти в Минске перегруппировались и начали наступление. Наша ошибка заключалась в том, что мы этого не предусмотрели. Нам нужно было больше давить на чиновников, требовать, чтобы они выходили к людям и отвечали перед ними. Но когда говорят, что Гродно – первый свободный город, это действительно было так. Эти четыре дня мы были очень свободными», – говорит Ольга.

20 августа площадь объявляется «вне закона». 22 августа на провластный митинг в городе приехал Александр Лукашенко. Был назначен новый губернатор – Владимир Караник, и началось закручивание гаек – увольнения, аресты, уголовные и административные дела. Много гродненцев, которые активно участвовали в тех событиях, позже были вынуждены покинуть страну.

23 августа состоялся последний митинг на главных площадях. После этого площади оградили – и ограждения остаются там по сей день.

«Можно ли второй раз войти в одну и ту же воду? Я не знаю. Наверное, когда мы победим, будет по-другому. Может, еще лучше, чем было», – отмечает Ольга Величко.

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