В Украине мэру Одессы выписали подозрение

В Украине мэру Одессы выписали подозрение14
- 6.10.2021, 14:54
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Генпрокурор назвала дело против Труханова «важным и показательным».
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову, пишет «Новое время».
По ее словам, она подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП.
«Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом. Одесса никогда не была простым городом и наивно полагать, что и дела там расследуются, так сказать, по шаблону», — написала она.
Венедиктова добавила, что подозреваемыми стали мэр города Геннадий Труханов, ряд городских чиновников и «один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить».