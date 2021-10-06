«Электрические части реактора БелАЭС вышли из строя» 7 6.10.2021, 15:04

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Фото: ТАСС

В России озвучили свою версию, почему станция три месяца не работала.

На первом энергоблоке БелАЭС 12 июля сработала автоматическая система защиты генератора, из-за чего блок отключали от сети, сообщает zerkalo.io со ссылкой на российские СМИ.

Ядерная установка находилась в безопасном режиме, но электрические части реактора вышли из строя, сообщил на пресс-конференции консультант Госатомнадзора Олег Соболев.

«Остановка была вызвана срабатыванием аварийной защиты генератора, то есть не была связана с реактором. Естественно, как только генератор был остановлен, мощность реакторной установки была снижена до минимально контролируемого уровня», — подчеркнул представитель Госатомнадзора.

Специалисты искали дефект, из-за которого автоматика сработала. Изъян устранялся вместе с российской стороной. 4 октября первый первый энергоблок вновь включили в сеть.

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