Диктатор слаб как никогда 2 Telegram-канал «Баста!»

6.10.2021, 15:23

11,518

До жизни в новой стране остался один шаг.

Диктатор слаб как никогда. Давление оказывается как с запада, так и с востока. Белорусам осталось проявить давление изнутри страны, оставшись дома. Сделав это в ближайшее время мы вытащим нашу страну из лап Таракана и начнем строит настоящую демократическую Беларусь.

Наша страна богата на специалистов из разных сфер, а белорусы входят в число людей с самым высоким IQ в Европе. Мы заслуживаем жить в разы лучше, чем сейчас. Развиваться, растить детей в нормальной стране с растущей экономикой. Мы заслуживаем не переживать, что не хватит денег на продукты до зарплаты, мы заслуживаем быть свободными. Чтобы смести ослабший режим и начать новую жизнь в свободной стране, мы должны остаться дома.

Стачке быть!

Telegram-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.