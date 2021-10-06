Диктатор слаб как никогда2
- Telegram-канал «Баста!»
- 6.10.2021, 15:23
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До жизни в новой стране остался один шаг.
Диктатор слаб как никогда. Давление оказывается как с запада, так и с востока. Белорусам осталось проявить давление изнутри страны, оставшись дома. Сделав это в ближайшее время мы вытащим нашу страну из лап Таракана и начнем строит настоящую демократическую Беларусь.
Наша страна богата на специалистов из разных сфер, а белорусы входят в число людей с самым высоким IQ в Европе. Мы заслуживаем жить в разы лучше, чем сейчас. Развиваться, растить детей в нормальной стране с растущей экономикой. Мы заслуживаем не переживать, что не хватит денег на продукты до зарплаты, мы заслуживаем быть свободными. Чтобы смести ослабший режим и начать новую жизнь в свободной стране, мы должны остаться дома.
Стачке быть!
Telegram-канал «Баста!»