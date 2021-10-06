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Из Кремля офшоры не видны

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  • Иван Преображенский, «Немецкая волна»
  • 6.10.2021, 15:31
  • 2,318
Из Кремля офшоры не видны
Иван Преображенский

Российские власти делают вид, что вообще ничего не понимают.

Сотни журналистов со всего мира изучили 12 млн документов из офшорных реестров крупных регистраторов и самое примечательное собрали в "Досье Пандоры". Вышел новый скандал, не менее масштабный чем Panama Papers. Среди его фигурантов - семья президента Азербайджана, иорданский король Абдалла II, чешский премьер Андрей Бабиш и глава украинского государства Владимир Зеленский.

Есть и россияне: бывший начальник Владимира Путина по работе в Дрездене, глава госконцерна "Ростех" Сергей Чемезов, глава Первого канала Константин Эрнст и Светлана Кривоногих, которую медиа, несмотря на кремлевские опровержения, называют близкой подругой Владимира Путина. Но Кремль делает вид, что вообще не понимает, "что это за информация".

Коррупция с широко закрытыми глазами

Спрашивать, не заплатил ли ненароком кто-то из офшорных россиян с этих денег налоги в бюджет Российской Федерации, глупо. Для того и уводят финансовые средства в "налоговый рай", чтобы не платить ничего и никому.

Казалось бы, хороший повод для властей спросить того же Чемезова. Тем более что Владимир Путин наверняка с ним регулярно видится и сделать это может лично. Для примера: в той же Чехии Национальный центр по борьбе с организованной преступностью уже сообщил, что проверит информацию из "Досье Пандоры", которая касается премьер-министра Андрея Бабиша. Что не удивительно, зная, что это не диктатура, а парламентская республика, и где вдобавок уже в эту пятницу начнутся очередные выборы.

В Иордании ничего проверять не намерены, это вам не демократия, а монархия, но король Абдалла II хотя бы грозит журналистам судом. В России же, по доброй уже традиции, решили сделать вид, что никакого скандала просто нет.

Единственный значимый вывод, который сделал на основании этих публикаций президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, состоял в том, что "крупнейшей в мире офшорной лакуной и налоговой лакуной", оказывается, являются США. Ну, и стандартное сообщение, что американских политиков в "Досье Пандоры" нет, а значит, понятно, кто и зачем "слил" компромат в медиа. Правдивость же самой информации никого в Кремле не волнует.

Расследовать расследователей

Впрочем, спокойной была только официальная реакция. Неофициальная же - гораздо жестче. Власти, видимо, намерены наказать "клеветников" почти также жестко, как и в случае с публиковавшим антикоррупционные расследования оппозиционером Алексеем Навальным.

Нет, никого пока не посадили. Но Александр Ионов, прославившийся доносами на российские СМИ, которые затем объявляют иностранными агентами, пообещал в своих соцсетях настучать и на ICIJ - Международный консорциум журналистов-расследователей.

Позднее он переписал пост в Facebook и убрал упоминание ICIJ, оставив только их партнера - объединение журналистов-расследователей OCCRP, недавно заявившее о прекращении работы в России по соображениям безопасности. Поскольку речь идет об иностранцах, он предлагает объявить расследователей "нежелательной организацией".

Для всех, кто с ней сотрудничал последние годы это, по новому российскому законодательству, будет означать ограничение в правах или превращение в иностранных агентов. В том числе, для отдельно и явно намеренно упомянутой Ионовым "Новой газеты".

Друзьям - все, врагам - закон

Для России итог публикации "Досье Пандоры" уже ясен. Вместо проверок и отставок возможных коррупционеров, антикоррупционное расследование создает сейчас проблемы только самим расследователям. Такая вот "культура отмены" по-кремлевски. Если говоришь что-то неприятное, мгновенно становишься нежелательным в России лицом или целой организацией. И все, что ты после этого скажешь, автоматически объявляется враждебной пропагандой.

Заодно прессуют и всех, кто занимается расследовательской журналистикой внутри страны. Еще год назад мощный кластер независимых изданий уже почти полностью уничтожен. Чтобы, как говорится, не клеветали на прекрасную Россию настоящего.

Друзьям - все, врагам - закон. Таков принцип путинской политики. А коррупционеров в России назначит Следственный комитет, выбрав их из числа политически неблагонадежных.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»

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