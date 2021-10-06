Бывший милиционер о ситуации в МДВ: Можно сойти с ума 15 6.10.2021, 15:46

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Ведомство страдает от текучки кадров.

Бывший начальник подразделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лидского РОВД майор милиции Сергей Курочкин, который уволился после августа 2020 года, рассказал «Белсату» о ситуации в белорусской милиции.

Успевают ли милиционеры выполнять свои непосредственные обязанности? Разве что в небольших РОВД, считает он.

«Но, что касается крупных регионов, я на 100% уверен, что там завал и текучка кадров. По той информации, которой я обладаю, отток кадров был и продолжается. Условия на службе не улучшаются. Хоть до сих пор внушают, что в МВД созданы наилучшие условия труда. Все это враки! Никаких там условий не создано. Люди работают вопреки созданным условиям, а не благодаря им. Может быть, где-то в Минске и есть эти условия. Но пока доходит на места, это так извращается, что превращается в нонсенс и бред. Просто страшно об этом думать – можно сойти с ума», – говорит Курочкин.

Сергей Курочкин предполагает, что дефицит кадров в белорусской милиции был бы еще более ощутимым, если бы не так называемая система сдержек.

«Если ты подписываешь контракт, то тебе, если его не дослужишь, необходимо вернуть большую сумму денег, что мне и пришлось сделать. Плюс постоянные промывки мозгов: вы никому на гражданке не нужны, вы ничего не умеете делать и т.д и т.п. Они просто загоняют людей в состояние «зомби». Поэтому имеем то, что имеем», – говорит он.

Сергей Курочкин утверждает, что проблему дефицита кадров в милиции уже не решает и академия МВД, выпускники которой составляют «большой кусок кадрового аппарата». Бывший милиционер рассказывает, что в подразделения сверху спускаются планы, сколько кандидатов из рядового и личного состава от каждого РОВД необходимо направить на учебу.

«Ну а где брать? Люди смотрят, что милиция вообще не в шоколаде. Люди не хотят идти, а где-то их брать надо. Опять же, как-то убеждают. И сейчас вот не зря в школах вводятся штатные идеологи, политруки, или, как они там называются, – военруки. Это все неспроста делается. Это для того, чтобы удержать», – уверен Сергей Курочкин.

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