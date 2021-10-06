Денег для белорусов все меньше, расходы на долги и чиновников — больше 6.10.2021, 15:59

4,012

Республиканский госбюджет по-прежнему остается дефицитным.

«Второй год подряд социальная направленность бюджета меняет вектор в сторону расходов на общегосударственную деятельность», — отмечают эксперты «Кошт урада». То есть чиновники снижают траты на «социалку», но увеличивают расходы на общегосударственную деятельность, под которую подпадают обслуживание госдолга, траты на госуправленцев, межбюджетные трансферты. Эксперты проанализировали, на что тратили деньги из госбюджета в первом полугодии, и спрогнозировали, какие риски есть по исполнению госбюджета во второй половине года. Zerkalo.io приводит некоторые наблюдения и прогнозы экспертов.

Изначально дефицит бюджета на этот год был запланирован на уровне 4 миллиардов рублей, но позже он был увеличен до 5,6 миллиарда, затем снова пересматривался и вырос до 6 миллиардов рублей. Ранее чиновники заявляли, что рефинансировать дефицит планируют за счет остатков средств бюджета прошлых лет и новых государственных заимствований.

Как бюджет уводят от социальной направленности

— В течение двух последних лет декларируемая прежде социальная направленность бюджета постепенно меняет крен в сторону роста расходов на общегосударственную деятельность. И хотя в апреле — июне данные расходы сократились (пик пришелся на январь), за 6 месяцев они составили 6,1 миллиардов рублей (на таком же уровне были годом ранее). Это почти в 1,7 раза превышает расходы аналогичного периода 2019 года, — отмечают эксперты.

Они приводят сравнение: если в 1 полугодии 2019 года расходы на финансирование соцсферы превышали расходы на общегосударственную деятельность в 2,1 раза, то в аналогичном периоде 2020 и 2021 годов превышение уже меньшее: в 1,4 и 1,7 раза соответственно.

— Как следует из отчетов об исполнении бюджета Минфина, на общегосударственную деятельность приходятся не только расходы, связанные с обслуживаем госдолга, межбюджетные трансферты и само содержание государственных органов. Наиболее значительную долю этих расходов составляют «иные расходы на общегосударственную деятельность». Что скрывается под подобными расходами, остается только догадываться, — отмечают эксперты.

Однако расходы на социальную сферу по-прежнему остаются одной из главных статей расходов.

— По итогам первого полугодия на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и СМИ) направлено 10,3 миллиарда рублей. Это уже составило 51,6% годового плана, — уточняют аналитики.

Какие риски по исполнению госбюджета

Эксперты считают, что существует немало рисков по тому, чтобы чиновникам вписались в планы по исполнению госбюджета в этой году.

«О рисках свидетельствует следующие факты: эффекта низкой базы во втором полугодии уже не будет. Также есть риск дальнейшего наращивания расходов — обслуживание долга, плановое повышение социальных расходов, нерыночных мер поддержки национальной экономики. Помесячная динамика поступления доходов от внешнеэкономической деятельности имеет тенденцию к замедлению. При этом санкционное давление определенно будет нарастать, — перечисляют аналитики.

Что касается относительно неплохой ситуации с поступлениями от экспорта в первом полугодии, то эксперты это поясняют эффектом низкой базы прошлого года. «Оживление экономики Европы и РФ привели к соответствующему росту цен на основные сырьевые товары и, в первую очередь, на нефть и нефтепродукты. Следом увеличились поступления от вывозных и ввозных таможенных пошлин в бюджет страны. Только за счет фактора удачной внешней конъюнктуры в бюджет в первом полугодии дополнительно (если бы план был исполнен на 50% от ожидаемого) поступило более 554 миллиона рублей», — приводят пример аналитики.

Они считают, что перед чиновниками может возникнуть дилемма, повышать ли ставки акцизов на топливо, алкоголь и сигареты.

— Некоторое увеличение поступлений в бюджет в первом полугодии принес рост акцизных поступлений (фактическое исполнение — 51,5% к годовому плану), однако годовой план уже скорректирован с учетом запланированного роста акцизов на бензин и дизтопливо. И здесь может возникнуть дилемма: дальнейшее повышение цен на топливо внутри страны одновременно скажется и на затратах субсидируемого бюджетного сектора, а также приведет к росту транспортных расходов в том числе государственных предприятий, которые придется поддерживать в большем объеме.

По мнению экспертов, рост акцизов на алкоголь и сигареты возможен, «хотя и непопулярен у части населения, лояльность которой необходимо поддерживать». «В то же время повышение с 1 августа зарплат бюджетников и других расходов при неблагоприятной внешней конъюнктуре может не оставить выбора», — говорят аналитики.

Напомним, по планам чиновников, подорожание сигарет запланировано в течение года (кроме четвертого квартала), а крепкого алкоголя — в третьем и первом квартале. В общей сложности крепкий алкоголь и сигареты за год, по планам властей, станут дороже на 15,9% и 4,7% соответственно. Рост цен обосновывают компенсацией повышения ставок акцизов.

При этом проект изменений в Налоговый кодекс предусматривает среди прочего повышение акцизов на сигареты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».