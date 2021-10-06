У семьи российского чиновника-куратора реестра «иноагентов» нашли дом во Франции

У семьи российского чиновника-куратора реестра «иноагентов» нашли дом во Франции4
- 6.10.2021, 16:14
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Апартаменты находились на Лазурном берегу.
Бывшая жена замминистра юстиции России Олега Свириденко, курирующего реестр "иностранных агентов", до 2019 года владела недвижимостью во Франции. Сейчас Наталье Полуйчик принадлежат дома и квартиры в Москве, Подмосковье и Сочи общая стоимость которых оценивается в 488 миллионов российских рублей, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на расследование.
По информации журналистов, Полуйчик владеет двумя домами в Подмосковье недалеко от Подольска и Троицка. В Москве ей принадлежат две квартиры рядом со станциями метро "Калужская" и "Профсоюзная". Площадь этих объектов недвижимости составляет 156 и 209 квадратных метров. Также бывшая жена Свириденко владеет апартаментами на береговой линии в Сочи площадью в 179 метров. В 2018 году Полуйчик купила три квартиры в Сочи, но через год их продала.
"Агентство", со ссылкой на выписку из французского реестра, сообщает, что в 2012 году бывшая жена Свириденко купила апартаменты за 775 тысяч евро на Лазурном берегу во Франции в городе Антиб. В 2019 году она продала их за 680 тысяч евро. Издание также обнаружило фотографии совместного отдыха Свириденко и Полуйчик с детьми в Альпах и Арабских Эмиратах.
Ранее Свириденко утверждал, что развёлся с Полуйчик в 1999 году, а через несколько лет перестал с ней общаться. Однако, по информации "Агентства", у них есть общие дети 2002 и 2005 годов рождения. В высшей коллегии судей приводили слова Свириденко о том, что за границей на отдыхе он бывает в основном в Беларуси.
В Министерстве юстиции не ответили запрос "Агенства" о недвижимости бывшей жены Свириденко.