У семьи российского чиновника-куратора реестра «иноагентов» нашли дом во Франции 4 6.10.2021, 16:14

3,912

Олег Свириденко

Апартаменты находились на Лазурном берегу.

Бывшая жена замминистра юстиции России Олега Свириденко, курирующего реестр "иностранных агентов", до 2019 года владела недвижимостью во Франции. Сейчас Наталье Полуйчик принадлежат дома и квартиры в Москве, Подмосковье и Сочи общая стоимость которых оценивается в 488 миллионов российских рублей, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на расследование.

По информации журналистов, Полуйчик владеет двумя домами в Подмосковье недалеко от Подольска и Троицка. В Москве ей принадлежат две квартиры рядом со станциями метро "Калужская" и "Профсоюзная". Площадь этих объектов недвижимости составляет 156 и 209 квадратных метров. Также бывшая жена Свириденко владеет апартаментами на береговой линии в Сочи площадью в 179 метров. В 2018 году Полуйчик купила три квартиры в Сочи, но через год их продала.

"Агентство", со ссылкой на выписку из французского реестра, сообщает, что в 2012 году бывшая жена Свириденко купила апартаменты за 775 тысяч евро на Лазурном берегу во Франции в городе Антиб. В 2019 году она продала их за 680 тысяч евро. Издание также обнаружило фотографии совместного отдыха Свириденко и Полуйчик с детьми в Альпах и Арабских Эмиратах.

Ранее Свириденко утверждал, что развёлся с Полуйчик в 1999 году, а через несколько лет перестал с ней общаться. Однако, по информации "Агентства", у них есть общие дети 2002 и 2005 годов рождения. В высшей коллегии судей приводили слова Свириденко о том, что за границей на отдыхе он бывает в основном в Беларуси.

В Министерстве юстиции не ответили запрос "Агенства" о недвижимости бывшей жены Свириденко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».