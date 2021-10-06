Режим не пропустил польскую «гуманитарку» для мигрантов 5 6.10.2021, 16:22

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Вместо принятия помощи — хамство в адрес Польши.

Вечером 5 октября Польша направила в сторону границы с Беларусью грузовики с гуманитарной помощью. Она предназначалась мигрантам, которые находятся в Беларуси. Грузовики везли палатки, белье, одеяла, средства гигиены и так далее.

Польская сторона заявила также, что готова передать продукты, лекарства и так далее.

Белорусский МИД, вместо принятия помощи, вновь опустился до хамства. Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз предложил Варшаве «передать гуманитарную помощь Литве».

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