В Минске мошенники под видом риелторов спаивали людей и продавали их квартиры 1 6.10.2021, 16:34

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Установлено 10 эпизодов их деятельности.

47-летние мужчина и женщина под предлогом сделок с недвижимостью в Минске с 2018 по 2020 года присвоили более 850 тысяч рублей. Пострадавших они спаивали, а иногда даже изолировали от окружающих, сообщает Следственный комитет. Подозреваемый мужчина ранее был неоднократно судим за незаконный оборот запрещенных веществ и мошенничество, а женщина — за совершение кражи.

Пара убеждала людей продать свое жилье в Минске, и получить взамен другое, меньшее по площади, и находящееся в области, но с доплатой. Жертвами «риелторов» становились люди, злоупотребляющие спиртным. После получения согласия на продажу квартиры, мошенники занимались сбором и оформлением документов, в это время покупали собственникам квартиры алкоголь и еду, давали незначительные суммы денег. В некоторых случаях даже временно изолировали потерпевших в съемном жилье до момента завершения сделки. После того, как сделка по продаже недвижимости была завершена, обвиняемые присваивали деньги себе, а с потерпевшим переставали выходить на связь

Сейчас установлено не менее 10 эпизодов преступной деятельности, совершенной таким образом.

Паре предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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