Pfizer планирует привить от коронавируса целый город в Бразилии
- 6.10.2021, 16:43
Население города Толедо составляет 143 тысячи человек.
Компания Pfizer Inc заявила о намерении вакцинировать все население старше 12 лет в городе Толедо на юге Бразилии. Таким образом компания будет исследовать эффективность своего препарата против коронавируса.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Население города Толедо составляет 143 тысячи человек. Исследования будут проводить компания Pfizer, Национальная программа Бразилии по вакцинации, местные органы здравоохранения, федеральный университет и больницу.
Pfizer отмечает, что целью исследования является изучение поведения коронавируса в "реальном сценарии" после вакцинации населения.
"Эта инициатива является первой и единственной в своем роде, реализованной в развивающейся стране в сотрудничестве с фармацевтической компанией", - пишет пресс-служба компании.