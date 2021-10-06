В древнем янтаре разглядели существо возрастом 16 миллионов лет 1 6.10.2021, 16:50

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Оно отличается способностью выживать в экстремальных условиях.

Ученые описали новый вид тихоходок — Paradoryphoribius chronocaribbeus: это единственный из обнаруженных на сегодня ископаемых «водяных медведей», живших в кайнозое, пишет Naked science.

Тихоходки — микроскопические беспозвоночные, знаменитые своей удивительной способностью выживать в экстремальных условиях, к примеру, даже при падении на поверхность другого небесного тела. Они отделились от других линий таксона беспозвоночных из группы первичноротых Panarthropoda в докембрийский период.

Невзирая на продолжительную историю эволюции и присутствие как в водной, так и наземной средах, ученым не так часто выпадал шанс исследовать окаменелости «водяных медведей» и ранних представителей этой группы — всего дважды. Первой стала Beorn leggi — ископаемая тихоходка возрастом 78 миллионов лет, обнаруженная в янтаре из вторичных отложений вдоль озера Сидар в канадской провинции Манитоба и описанная еще в 1964 году. Второй — Milnesium swolenskyi, сохранившаяся в янтаре из Нью-Джерси, которую отнесли к верхнему мелу (то есть где-то на 14 миллионов лет старше Beorn leggi).

Команде Марка Мапало из Технологического института в Нью-Джерси удалось описать третью в истории окаменелость представителя этих крошечных животных — из янтаря, обнаруженного в Доминикане и датированного эпохой миоцена, примерно 16 миллионов лет назад. Как рассказывается в статье для журнала Proceedings of the Royal Society B, тихоходка, которую отнесли к новому виду Paradoryphoribius chronocaribbeus, представляет собой первого ископаемого представителя разнообразного надсемейства Isohypsibioidea, да еще из кайнозойской эры (началась порядка 66 миллионов лет назад, после мел-палеогенового вымирания).

Ученые, вооружившись конфокальными сканирующими микроскопами, провели подробный анализ тихоходки с длиной тела не более 600 микрометров. «Сложность заключалась в том, что этот образец янтаря оказался слишком мал для изучения под микроскопом, поэтому нам потребовалось специальное оборудование, чтобы детально рассмотреть окаменелость», — объяснил Мапало.

Визуализировать тихоходку удалось благодаря тонкой и гибкой кутикуле, которой покрыто тело животного: она состоит из хитина — одного из самых распространенных в природе полисахаридов. Это волокнистое вещество выступает основным компонентом клеточных стенок грибов и экзоскелетов членистоногих, а еще флуоресцирует. «Внешне Paradoryphoribius выглядел как современная тихоходка, но с помощью конфокальной лазерной микроскопии мы увидели, что у нее была уникальная организация передней кишки. <…> На первый взгляд кажется, что в теле тихоходок не произошло никаких изменений. Однако мы увидели признаки, которые не наблюдаются у распространенных видов. Это помогает понять, какие изменения в организме произошли за миллионы лет», — рассказали ученые.

То, что такая древняя и распространенная группа многоклеточных имеет скудную палеонтологическую летопись, показывает проблемы, связанные с изучением тихоходок. По мнению ученых, именно месторождения янтаря служат самым верным источником для поиска новых окаменелостей этих удивительных маленьких «водяных медведей». Из-за крошечных размеров разглядеть их в минералоиде не так уж легко, однако в этом должны помочь новые технологии.

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