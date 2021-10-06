Западные Балканы получили поддержку лидеров ЕС на европейскую перспективу
- 6.10.2021, 17:19
Подписана декларация.
Лидеры стран ЕС подтвердили в среду поддержку идеи евроинтеграции для Западных Балкан и пообещали вместе со странами этого региона бороться с гибридными угрозами, пишет "Зеркало недели. Украина".
Лидеры 27 стран-членов ЕС и шести государств и территорий региона Западных Балкан в среду провели саммит в Брдо-при-Кранью в Словении. В саммите приняли участие лидеры стран региона, которые имеют официальный статус кандидатов в ЕС: Албании, Сербии, Черногории, Северной Македонии. Также присутствовали лидеры потенциальных кандидатов на вступление: Боснии и Герцеговины и частично признанного Косово.
"ЕС подтверждает безоговорочную поддержку европейской перспективе для Западных Балкан и приветствует приверженность западных балканских партнеров европейской перспективе, которая отвечает нашим общим стратегическим интересам и является нашим общим стратегическим выбором", - говорится в декларации, опубликованной по итогам саммита стран ЕС и стран Западных Балкан, прошедшего в Словении.
В ЕС подтвердили приверженность принципу дальнейшего расширения Евросоюза.
В Евросоюзе также заявили, что примут участие в продвижении вперед политических, экономических и социальных преобразований на Балканах, при этом признавая прогресс, который уже был достигнут странами региона в данных сферах.
Также страны ЕС надеются укрепить сотрудничество в борьбе с дезинформацией и другими "гибридными угрозами".
"ЕС и Западные Балканы будут укреплять сотрудничество в области повышения устойчивости, повышения нашей коллективной кибербезопасности и кибердипломатии, а также повышения влияния наших стратегических коммуникаций", - подчеркивается в заявлении.