Ученые объяснили, почему появляются «ковидные пальцы» 6.10.2021, 17:42

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Часто они наблюдаются у детей и подростков.

Ученые из Парижского университета рассказали, почему у некоторых пациентов, заразившихся новым коронавирусом, появлялись «ковидные пальцы». По их словам, это связано с тем, каким образом организм переключается на режим борьбы с болезнью, сообщает ВВС.

«Ковидные пальцы» - побочный эффект, который проявлялся у пациентов разного возраста, но чаще всего у детей и подростков. Зачастую поражение затрагивает большой палец ноги, но может распространиться и на другие пальцы. На них появляются коричневые пятна, пупырышки, в которых иногда появляется гной. Внешне симптомы напоминают серьезное обморожение.

Большинство пациентов переносят этот симптом без какого-либо дискомфорта, у других же пальцы чешутся и болят. При этом, у пациентов с «ковидными пальцами» может не быть других симптомов заражения, таких как кашель и высокая температура.

В ходе нового исследования ученые обследовали 50 человек с подозрением на «ковидные пальцы» и 13 пациентов, у которых были похожие симптомы, которые точно не были связаны с коронавирусом. Они пришли к выводу, что в появлении этого явления участвуют две части иммунной системы. Обе они связаны с механизмом, с помощью которого организм борется с вирусом.

Одна из них – белок интерферон первого типа, а вторая – антитела, которые атакуют не вирус, а клетки организма. Этот процесс доходит и до мелких кровеносных сосудов и капилляров.

По словам Вероники Батейль из Британской ассоциации заболеваний кожи, «ковидные пальцы» наблюдались в основном в начале пандемии, после распространения штамма «Дельта» случаев их обнаружения стало гораздо меньше. Вместе с тем, проявления, связанные с кожей, могут появляться через какое-то время после исчезновения других симптомов, поэтому их часто не связывают с коронавирусом.

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